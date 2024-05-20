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英超》曼城締造史無前例四連霸！ 主帥：我們辦到不可思議的事

2024/05/20 17:29

曼城締造英超史上首見的4連霸。（美聯社）

〔體育中心 ／綜合報導〕今日凌晨結束的英超最後一輪賽事，曼城靠著福登（Phil Foden）梅開二度與羅德里（Rodri）下半場踢進的定心丸，幫助球隊以3：1擊敗西漢姆聯，成功完成史上首見的英超四連霸偉業。

賽前曼城以2分積分領先第二名的兵工廠，因此只要今天贏球就能自力封王，而本屆英格蘭足球先生與英超最佳球員福登，在第2分鐘就勁射入網助隊取得1：0領先，第18分鐘他梅開二度，讓主場曼城球迷幾乎陷入瘋狂。上半場結束前，西漢姆聯庫杜斯（Mohammed Kudus）在第42分鐘用一記精彩的倒掛金鉤，將比分追到1：2落後，比賽仍有懸念。

下半場第59分鐘，羅德里禁區外一記右腳長射破網，讓曼城取得3：1領先，儘管後續第88分鐘西漢姆聯索塞克（Tomas Soucek）進球，但馬上經VAR檢視為手球，最終在傷停時間結束後順利以3：1達成史無前例的四連霸。

而另一地的兵工廠，雖然在比賽後段踢進超前分，以2：1擊敗艾佛頓，但最終仍以89分積分不敵91分的曼城，屈居第二。

曼城締造四連霸偉業，最近7年拿下6年英超冠軍，在2016年加入曼城的主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）說道：「就數字而言，沒有人比我們還好。」、「如果我在到來的隔天跟你跟我說會在7年贏下6冠，我一定會說你瘋了嗎？這是不可能的。我們辦到了一些不可思議的事情。」

曼城主帥瓜迪奧拉。（路透）

本場比賽的贏球功臣福登說道：「我永遠都不會感到無聊，你想要每次都感受到這種（封王）感覺。」、「當你贏下某些東西時，沒有比這更好的感覺。只要我能，我就想要持續贏球。」、「很難用言語形容我們今天做到的事情。沒有隊伍曾經做到過，而我們將自己載入史冊。」

福登。（美聯社）

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