PLG》竹北市公所與新竹攻城獅締約 合推運動打造健康幸福城

竹北市長鄭朝方（左）致贈竹北品牌「行旅箱」禮盒給攻城獅董事長陳美玲（右），祝賀雙方成為合作夥伴。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所與新竹御頂攻城獅，今（20）日分由市長鄭朝方和董事長陳美玲代表雙方簽定合作意向書（MOU），未來將透過資源交流與分享，攜手打造竹北成為運動健康城市。

竹北市長鄭朝方今日開心宣布喜悅，喜歡運動的他，同時也是獅迷，經常到球場為攻城獅應援，因此牽起合作契機。公所與攻城獅球隊，對於打造運動城市具有默契與共識，今由董事長陳美玲率隊與公所締結良緣，簽定合作意向書，隨即開會密集研商具體行動方案。

請繼續往下閱讀...

鄭朝方表示，未來公所將提供資源協助攻城獅拓展活動業務，而攻城獅也將配合公所重大活動，進行城市與運動行銷的推展，同時也共同推動運動永續發展，建構多元及符合地方運動所需環境。

陳美玲感謝鄭市長力挺籃球運動，她說，攻城獅一直努力於在地化，肩負社會責任，希望帶動正向運動風氣，也歡迎大家踴躍進場看球大力支持。常聽人說，新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上；近來竹北休閒運動盛行，希望以「新竹人不是在體育館，就是在往體育館的路上」為目標。

新竹縣竹北市公所與新竹御頂攻城獅今日簽定合作意向書，未來將透過資源交流與分享，攜手打造竹北成為運動健康城市。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市公所與新竹御頂攻城獅，今（20）日分由市長鄭朝方（右）和董事長陳美玲（左）代表雙方簽定合作意向書（MOU）。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法