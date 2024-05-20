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英超》揮手告別利物浦 德國名帥克洛普正式卸下兵符

2024/05/20 17:11

德國名帥克洛普離開英超豪門利物浦。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕今年年初宣布本季將是執教英超豪門利物浦最後一季，德國名帥克洛普（Jurgen Klopp）週日下午在安菲爾德球場滿場球迷的不捨歡送下，揮手告別這支待了將近9年的隊伍。

克洛普2015年10年接掌利物浦兵符，一共帶領球隊奪下8座冠軍，包括2019年在歐冠風光封王，2020年勇奪英超改制以來隊史首冠，當年聯賽積分99分也是隊史紀錄。

利物浦本季無緣以龍頭為主帥寫下完美結局，僅以第3名作收，不過在賽季最終戰仍以2：0擊敗狼隊，以勝利當作送給克洛普的畢業禮物，比賽結束後，利物浦的隊歌《你永遠不會獨行》在場邊響起，看台上的球迷排出「Jurgen」的字樣，場面相當動人。

克洛普感謝球迷支持，「我看到很多人都哭了，今晚我應該也會落淚，我會很想念大家，但改變是好事。」他同時也以歌聲歡迎新教頭斯洛特（Arne Slot），並對利物浦球迷說，「你們要歡迎新教練就像過去歡迎我一樣，你們從第一天起就全心投入、深信這支球隊、不斷激勵我們，現在我也是你們的一份子了。」

本季帶領曼城完成四連霸的主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola），受訪時也感性感謝多年老對手克洛普，「我會很想念他，他是我生命中很重要的一部分、讓我成為一位更好的教練，我們都相當尊敬彼此。」

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