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中職》挑戰規定大變革！ 5/28起「2+N」次挑戰權上路

2024/05/20 17:13

中職挑戰將進行變革。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職今天召開總教練會議，會中決議兩大事項，一是挑戰權、二是本壘攻防判決。有關單隊單場挑戰權，聯盟最終決議，確定使用日本職棒「2+N」模式，但8、9局主審可視情況主動啟動挑戰權維持現狀，進入延長賽則各隊次數歸零，各擁有1次挑戰權，成功可保有繼續挑戰的機會。

聯盟祕書長楊清瓏表示，今天最主要是討論挑戰次數的調整，根據去年2023的資料來看，8局結束時，全年單隊單場挑戰兩次全成功的機率雖僅為9.1%，但為了減少誤判影響比賽的結果，因此特別提出在總教練會議討論。

會中，聯盟張展榮裁判長表達可以依循NPB日本職棒的挑戰模式，每隊各有2次挑戰權，挑戰失敗才扣次數，可降低誤判對於比賽結果的影響，聯盟裁判們也可以自我檢視一起成長。

楊清瓏表示，這個題目討論非常熱絡，聯盟也提出各國聯盟與國際賽的模式，各隊都有提出各種不同意見，有認為維持現狀，也有2+1、2+N的模式，經過大家熱烈討論交流後也取得共識，確定使用日本職棒2+N模式，但8、9局主審可視情況主動啟動挑戰權維持現狀，進入延長賽則各隊次數歸零，各擁有1次挑戰權，成功可保有繼續挑戰的機會。

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