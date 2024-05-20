NBA》AD成湖人開除漢姆的關鍵？美媒揭露高層最擔心的事

A.戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導 〕在湖人於季後賽首輪敗給丹佛金塊後，球隊選擇開除了總教練漢姆（Darvin Ham）和他的教練團，雖然過去一直都有傳言指出湖人的球員們對於漢姆的不滿與日俱增，但近日美媒在一檔節目中點出湖人做出這個決定的關鍵因素及高層的看法。

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）在談話性節目《The Rich Eisen Show》中表示:「當湖人選擇解雇漢姆時，我所獲取的消息來源指出A.戴維斯（Anthony Davis）已經無法在漢姆的執教下打球，而A.戴維斯被認為是湖人的未來，在過去他曾有向母隊提出離隊要求的情況下，球團不希望讓A.戴維斯認為高層們關注詹姆斯（LeBron James）程度勝過他。」

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阿米克隨後補充:「他們最不想看到的就是A.戴維斯對當前的情況感到沮喪，並產生自請離隊的想法，對我來說湖人這個休賽季最特別的地方是儘管陣容兩大球星詹姆斯和A.戴維斯是同個經紀公司的球員，但當他們在談到有關湖人教練團及未來組隊方向時仍會產生分歧。」

對湖人高層來說，在詹姆斯今年有權利跳出合約成為自由球員，但湖人希望A.戴維斯能在詹姆斯退休後成為球隊下一個看板球星的情況下，該如何同時滿足兩位球員的建隊需求將成為湖人制服組今夏最重要的任務。

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