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南投3劍道高手 入選19屆世界劍道錦標賽國家代表隊

2024/05/20 19:16

南投劍道選手劉佳朋（左3）、劉佳盈（左4）及許崴（左1），入選第19屆世界劍道錦標賽國家代表隊，南投縣長許淑華（左2）接見勉勵為國爭光。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣籍的劉佳朋、劉佳盈及許崴等3人，入選第19屆世界劍道錦標賽國家代表隊，取得國手資格，將於今年7月前往義大利米蘭參加比賽，其中劉佳朋、劉佳盈係兄妹檔，縣長許淑華20日下午在縣長室接見3人並頒發獎狀鼓勵，為他們加油打氣，盼能獲得好成績，為南投及台灣爭光。

3位選手在縣府教育處長王淑玲、南投縣體育會總幹事洪銘惠、南投縣劍道委員會主委劉政詩的陪同下，至縣府接受表揚，並當場換上劍道服裝，相互擊打，展示劍道技巧，許淑華也表達對劍道的高度興趣，持竹劍與選手比劃，討教劍道技巧。

其中劉佳朋和劉佳盈是兄妹，都是從小學就開始練習劍道，劉家盈表示其實他已入選2屆國手，只是受到疫情影響，世界錦標賽停辦6年，這6年來的規則或體能其實都已改變，這些都是要去適應的地方；劉佳朋則表示出國比賽壓力很大，因台灣劍道選手少，在國際賽遭遇強手的機會很大，只能盡量調配時間加強練習，希望能拿到好成績。

委劉政詩指出，世界劍道錦標賽是由國際劍道聯盟主辦的國際賽事，3年1次的「第19屆米蘭世界劍道錦標賽」將會在今年7月於義大利米蘭舉行，台灣目前劍道運動還不是很盛行，但是劍道其實是個很特殊的運動，從小到老都很適合，希望未來南投也有劍道的體育班，可以推廣培訓更多劍道選手。

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