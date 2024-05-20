台灣唯三運動員工會聯合聲明！ 向新任總統提出4項建議

卸任總統蔡英文今天正式從政治舞台畢業，新就任的正副總統賴清德、蕭美琴陪同蔡英文向民眾揮手道別。 （記者劉信德攝）

〔體育中心／ 綜合報導〕今天是正、副總統賴清德與蕭美琴正式上任之日，國內唯三的運動員工會組織：職棒工會、職籃工會、女足工會發表聯合聲明，針對蔡英文總統任內與賴清德總統未來施政提出感謝、回顧與建言。

聲明稿率先感謝蔡總統任內對於棒球及女足的支持。以及在棒球方面，2016年提出「棒球三隻箭」政策，在中職聯盟吳志揚、蔡其昌會長對擴隊的努力，及體育署投入經費改善場地設施安全性問題後，逐步達成目標；在女足方面，則是2020-22年間，在代表隊挑戰世界盃門票過程中投入集訓資源，以及女足亞洲盃賽會期間遭逢Covid-19疫情時，政府協調專機接應代表隊返台，都令選手們印象深刻。

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此外，攸關運動員養成發展、生涯規劃及權利義務的政策，工會認為只要政府願意更友善的參考運動員工會組織的建議，定能以更全面性的視角制定。例如過往8年的體育政策在「預算倍增」與「黃金計畫」部分，都能看出政府對「競技運動、爭金奪銀」的積極投入；但在「尊重運動員表意」、「單項協會改革」，以及「運動賽事防賭機制與配套」等務實基礎工程，就明顯仍待努力。工會認為，在與行政部門的互動中，常能感受到體育署面對工會的被動與淡漠。

聲明指出，體育業務的主管機關，體育署每每在單項協會與運動員發生爭議之際，「始終不願正視運動員身處與協會、政府間的權力不對等劣勢」的立場。光是國家隊的參賽權利義務爭議，就從棒球、女足再到籃球項目一再重蹈覆轍，總要等問題延燒成輿情事件後，才有機會看到體育署做出不見得能解決問題的回應。

工會聲明提到，最令人擔憂的是在曝光的冰山一角之下，還擱置了太多該被正視的結構性問題。例如《國民體育法》在2017年以保障運動員權益為核心目標完成修法後，體育署仍以「保護單項協會」為由，消極執行該法中的出場費條款。同時監督單項協會運作部分，放任中華足協持續拖欠球員出場費與職員代墊款，也對中華足協在國際組織同意後，依然「未因應法令修正章程、試圖移除排黑條款、沒收球員參與協會運作的可能性」等作為視若無睹。

最後工會希望新任政府提出4項訴求，分別是「對運動員更友善」、「落實國民體育法」、「讓運動真正進入常民生活」以及「強化與落實防賭策略」。

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