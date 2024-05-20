南投新豐國小 7月代表台灣參加世界軟式少棒賽

新豐國小棒球隊選手松以勒（右）揮出全壘打，讓球隊在四強戰中逆轉勝，獲打點獎、MVP。 （南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投新豐國小棒球隊參加學生棒球聯賽軟式組全國賽，一路過關斬將，在四強戰中逆轉勝，最後為南投縣勇奪首座冠軍獎盃，今年7月將代表台灣參加在日本舉辦的2024第42屆IBA-boys世界軟式少棒錦標賽，縣長許淑華20日頒獎給教練團及16名球員，勉勵小球員們再接再厲，為台灣爭光。

新豐國小棒球隊在這場全國軟式少棒賽中，從眾多強勁對手中脫穎而出，展現堅強實力與團隊合作精神，在決賽連續取得三場勝利後，最終戰以6比0的比分贏得了冠軍。

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球員中，金承昊、許晉譯及松以勒，榮獲大會打擊獎前三名，其中金承昊打擊率更高達7成多；許晉譯則投打兼備，還在全中運壘球擲遠以79.95公尺的成績拿下全國冠軍；松以勒揮出這次全國大賽唯一的全壘打，讓新豐隊在四強戰中得以逆轉勝，獲打點獎、MVP。

新豐國小校長范慶鐘，20日偕張又升、劉宗富兩任家會長，帶領16名小選手及4位教練林欣甫、蔡慶成、賴俊成、許仁傑到縣府拜會，縣長許淑華在教育處長王淑玲陪同下，與身兼縣棒球委員會主委的南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘、簡千翔及縣體育會總幹事洪銘惠，頒獎給小選手及教練。

范慶鐘表示，此次比賽奪冠是全校師生共同努力的成果，教練們在平時的訓練中培養球員的技術和意志力，而老師、同學、家長會及社會各界也給予他們充分的支持和鼓勵，讓選手在賽場上得以充分發揮實力，學校將以這次冠軍的榮耀為動力，繼續努力爭取更好的成績。

南投縣長許淑華（左1）偕南投市長張嘉哲（右2）、縣議員林儒暘（右2）、頒獎給新新豐國小棒球隊選手。（南投縣政府提供）

南投新豐國小棒球隊參加學生棒球聯賽軟式組全國賽奪冠，7月將代表台灣參加在日本舉辦的2024第42屆世界軟式少棒錦標賽。（南投縣政府提供）

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