MLB》走棒球之神的路？ 大谷翔平打擊超進化、是否放棄二刀流

大谷翔平本季打擊表現全面進化。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平本季專心擔任打者，繳出史詩等級的的開季表現，《ESPN》專欄作家杜立德（Bradford Doolittle）便撰文提出疑問，指出大谷是否要像貝比魯斯（Babe Ruth）一樣，因為打擊表現太好以至於不需要繼續投球。

杜立德開頭先引用過去貝比魯斯在紅襪時期輸過的話：「我不認為一個人可以維持規律的投球，並在其他的比賽上場打其他位置，而且年復一年這樣子。」、「我可以在這個賽季做到，且沒有感到疲倦，是因為我還年輕而且強壯，不介意多做工作。但我不保證可以這樣做很多個賽季。」

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由於二刀流的因素，大谷翔平時常被拿來與貝比魯斯相比較，事實上，貝比魯斯生涯只有在1919年擔任全職的二刀流，且該年他的投球表現僅有聯盟平均水準，杜立德表示，貝比魯斯從來沒有像大谷翔平一樣，在生涯好幾個賽季都以二刀流的身分獲得成功。

杜立德提到，就目前而言，爭論大谷翔平是否專心一刀流是不切實際的，因為大谷翔平想要投球。然而，目前的狀況有可能會改變，就像貝比魯斯在1910年代後，因為他的打擊實在太過優異，最終選擇擔任專職打者，幾乎不再登上投手丘。

貝比魯斯在專心擔任打者後繳出史詩表現。（資料照）

但杜立德提出一個問題，那就是如果道奇隊要求的話，大谷翔平是否會願意在生涯的某個時間點放棄投球？

大谷翔平本季的表現，就算只是擔任指定打擊也依舊是歷史性的強大，他在打擊面上有顯著的進步，就連跑壘也正朝生涯最佳表現邁進。若假設大谷翔平若改當外野手的話，僅需要繳出聯盟平均等級的守備，就能在WAR（勝利貢獻值）的計算上獲得更高的分數（因為若只擔任指定打擊，在計算上會被扣分），意味著大谷翔平若維持開季至今的水準，他有望在季末獲得高達10.1到11.6的WAR，是歷史上數一數二的成績。

而大谷翔平在投球上，受到傷勢影響，生涯5個賽季的bWAR（Baseball Reference）合計僅15.1。杜立德認為這會讓道奇隊陷入困境，因為大谷在二刀流巔峰時，目前最高就是名9.9bWAR的選手，但在本季，他有機會只靠著球棒球超越這個成績（本季至今已經3bWAR）。

杜立德對於大谷翔平是否能繼續投球抱有許多疑問，包含進入6人輪值的話道奇是否會需要找到額外的輪值深度，還有大谷若在投球時也要擔任指定打擊，是否會讓其他人無法透過指定打擊進行休息，且如果讓大谷繼續擔任投手，那他再次受傷的話該怎麼辦？

大谷翔平若在再次擔任投手時受傷，道奇恐將面臨很大的麻煩。（資料照）

杜立德也假設大谷翔平現在打擊上的飛躍是因為不必擔心投球的結果，那麼如果他連對於投球的復健都不必擔心的話，是否還能夠讓表現更上一層樓，且若他不用擔心投手丘的工作，那在跑壘上的價值能否持續提升？

杜立德以貝比魯斯為例提到，在生涯後期專心擔任打者後，貝比魯斯繳出史上最好的幾個賽季表現。但杜立德並沒有斷言大谷翔平是否就該放棄投球，因為就大谷的例子來看，只要他的投球跟打擊表現都很好，那還是非常酷，而且也是人們幾乎不曾夢想過自己能看到的表現。

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