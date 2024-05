MiLB》回歸10場又受傷！張育成MRI檢測結果出爐、將進行復健治療

張育成。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕目前效力光芒隊3A的台灣好手張育成,昨天對上白襪3A的比賽中,守備時不慎與隊友相撞並痛苦倒地,隨後就退場休息,今天張育成也在個人Instagram透露MRI核磁共振檢查的結果。

張育成昨天6局下1出局時,打者沃許(Jared Walsh)擊出左外野的軟弱飛球,由於飛行距離較短,張育成也移動到外野準備接球,未料卻和左外野手塞門(Ronny Simon)相撞,兩人痛苦倒地,張育成隨後也退場,畫面帶到他手扶著右肩,疑似出現傷勢。

今天張育成在個人Instagram上透露,「MRI結果出爐,輕微撕裂,但很快會自行修復,背部瘀青,目前就是復健治療,期待再次健康回到場上! 謝謝大家的關心及禱告。」張育成並未透露輕微撕裂的部份是何處。

張育成在本季春訓時就遭受左腹斜肌拉傷,日前才傷癒回歸,出賽10場,打擊三圍.293/.431/.512,攻擊指數0.943。去年4月底時,張育成也因揮棒過猛造成左手腕鉤狀骨骨折,隨即動刀治療脫離戰線。

Crazy play in Charlotte. Jared Walsh lofts a ball into shallow LF. LF Ronny Simon and SS Yu Chang both go for it, both whiff on it, and run into each other. Rafael Ortega (2B) comes in to score, and Walsh has a triple. #Knights up 6-0. #WhiteSox pic.twitter.com/BrgWujdGTa