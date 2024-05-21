MLB》痛！本季陷低潮的89億球星柏格茲 今撲接造成肩膀受傷

教士球星柏格茲受傷。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士今天在客場與勇士進行雙重賽，首戰教士球星柏格茲（Xander Bogaerts）在撲接時左肩不慎受傷，目前初步檢查結果為陰性，教士總教練席爾特（Mike Shildt）表示，目前還不確定是否會把柏格茲放進傷病名單。

本季改守二壘的柏格茲，今天在雙重賽首戰第3局時，當時勇士2出局攻占滿壘，勇士強打阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）敲二壘方向強勁滾地球，柏格茲飛撲攔到球，但疑似造成肩膀受傷，讓他當下無法起身，教士韓籍游擊手金河成趕緊上前拿球，讓阿庫尼亞跑出帶有1分打點的內野安打。柏格茲接受防護員的檢查後，接著就退場休息。

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前4局打完以0比5落後的教士隊在比賽後段反攻，第5局、第7局各拿1分，第8局單局灌進4分逆轉，教士終場以6比5贏球。

教士球星柏格茲受傷。（美聯社）

席爾特賽後說，目前柏格茲的左肩檢查顯示為陰性，「初步回饋是最好的狀況。」但席爾特也說，現在要判斷柏格茲是否進傷病名單還為時過早，若是更多的檢查結果為陰性，柏格茲可能就會列入每日觀察名單。

現年31歲的柏格茲今年狀況欠佳，出賽47場交出4轟、14分打點，打擊率2成19，整體攻擊指數僅0.581。柏格茲是在2022年季後與教士簽下11年2.75億美元（約新台幣89億）的大約。

Xander Bogaerts has left the game. That didn't look good pic.twitter.com/RueTOafjFV — Talking Friars （@TalkingFriars） May 20, 2024

教士球星柏格茲受傷，提前退場。（今日美國）

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