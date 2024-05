MLB》痛！本季陷低潮的89億球星柏格茲 今撲接造成肩膀受傷

教士球星柏格茲受傷。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕教士今天在客場與勇士進行雙重賽,首戰教士球星柏格茲(Xander Bogaerts)在撲接時左肩不慎受傷,目前初步檢查結果為陰性,教士總教練席爾特(Mike Shildt)表示,目前還不確定是否會把柏格茲放進傷病名單。

本季改守二壘的柏格茲,今天在雙重賽首戰第3局時,當時勇士2出局攻占滿壘,勇士強打阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)敲二壘方向強勁滾地球,柏格茲飛撲攔到球,但疑似造成肩膀受傷,讓他當下無法起身,教士韓籍游擊手金河成趕緊上前拿球,讓阿庫尼亞跑出帶有1分打點的內野安打。柏格茲接受防護員的檢查後,接著就退場休息。

前4局打完以0比5落後的教士隊在比賽後段反攻,第5局、第7局各拿1分,第8局單局灌進4分逆轉,教士終場以6比5贏球。

席爾特賽後說,目前柏格茲的左肩檢查顯示為陰性,「初步回饋是最好的狀況。」但席爾特也說,現在要判斷柏格茲是否進傷病名單還為時過早,若是更多的檢查結果為陰性,柏格茲可能就會列入每日觀察名單。

現年31歲的柏格茲今年狀況欠佳,出賽47場交出4轟、14分打點,打擊率2成19,整體攻擊指數僅0.581。柏格茲是在2022年季後與教士簽下11年2.75億美元(約新台幣89億)的大約。

