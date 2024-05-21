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NBA》年度新秀陣容出爐！溫班亞馬無懸念、勇士小將也入選第一陣

2024/05/21 07:43

年度新秀第一隊。（取自NBA X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布了本季的年度新秀第一隊與第二隊，馬刺天才狀元「斑馬」溫班亞馬（Victor Wembanyama）毫無懸念入選第一陣容；而今年的最大贏家則是雷霆隊，一共有2位球員入選，分別是霍倫格姆（Chet Holmgren）與華勒斯（Cason Wallace）。

本季年度新秀第一隊，分別為雷霆霍倫格姆、熱火小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）、黃蜂B.米勒（Brandon Miller）、勇士波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、馬刺溫班亞馬。

20歲的溫班亞馬本季出賽71場，場均繳出21.4分10.6籃板3.9助攻3.6火鍋1.2抄截，他已經獲得本季的年度最佳新人獎，若他接下來也入選年度防守陣容或年度最佳陣容，將成為鄧肯（Tim Duncan）與羅賓森（David Robinson）後，同時入選的第3位新秀。

另外，勇士小將波傑姆斯基先前受訪時曾表示，自己和隊友傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）是今年最佳的新秀組合。如今波傑姆斯基也順利獲選年度新秀第一隊，不過傑克森-戴維斯並未入選一隊或二隊，也讓波傑姆斯基為他感到不平。

年度新秀第二隊，分別為爵士K.喬治（Keyonte George）、灰熊GG傑克森（GG Jackson II）、獨行俠萊福利（Dereck Lively II）、火箭A.湯普森（Amen Thompson）、雷霆華勒斯。

年度新秀第二隊。（取自NBA X）

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