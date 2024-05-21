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NBA》布朗尼坦言身為詹皇之子很艱難 曝與父親同隊並非首要目標

2024/05/21 08:20

布朗尼與詹姆斯。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本屆選秀最熱門人物之一莫過於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James），近日他在節目上受訪，坦言身為「詹皇之子」是件很艱難的事，他也透露，與詹姆斯一起打球並非他當前的首要目標。

布朗尼在《SiriusXM NBA Radio》節目上受訪，對於自己參加NBA選秀是否受到詹姆斯影響，布朗尼坦承這可能是其中一部分，但母親告訴他一件事，「我只想去能讓我快樂的地方，我媽總是告訴我，讓你的內心帶你去你想去的地方。我現在只是在這件事情中找到快樂，我覺得這就是我想要的狀態。」

對於身為詹姆斯之子的感受，布朗尼娓娓道來，「這很艱難，我受到許多批評，但我也只能面對，外界不知道我經歷了什麼，我只想盡力充分運用我所得到的機會。」

布朗尼也透露，籃球並非他唯一從事的運動，「我踢過足球，但我不被允許打美式足球，我媽不準，所以我一直是個運動愛好者，但籃球是我的最愛。」

詹姆斯過去受訪曾表示，希望能和兒子布朗尼在同隊打球，布朗尼先前則強調，自己從未想過和老爸一起打球。這次在節目上再度談到此話題，布朗尼表示，「這對我來說當然會很有意義，但這不是我現在的首要目標，我的目標是先進到聯盟裡。」

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