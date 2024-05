MLB》又超越大谷！勇士歐蘇納單日兩轟 再度居國聯全壘打王

勇士強打歐蘇納。(今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天與教士隊進行雙重賽,勇士強打歐蘇納(Marcell Ozuna)在雙重賽第2戰敲陽春砲,單日2戰都開轟,加上35歲「拍賣哥」塞爾(Chris Sale)7局賞9次三振的無失分好投,幫助勇士以3比0完封對手,勇士與教士在雙重賽各拿1勝。

今天雙重賽首戰敲一發陽春彈的歐蘇納,他在雙重賽第2戰的比賽中,第5局擊出左外野陽春砲,歐蘇納此戰單場2安、跑回3分,選到1次保送,賽後打擊率為3成27,整體攻擊指數為1.047。歐蘇納也以14發全壘打超越道奇日本球星大谷翔平的13轟,暫居國家聯盟全壘打王。

今年上演大復活的塞爾,今主投7局被敲5安,沒有失分,賞9次三振,賽後防禦率降至2.22,收下本季第7勝。塞爾目前主投56.2局就飆出70次三振,每局被上壘率僅0.86;勇士守護神伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)1局無失分,收本季第11次救援成功。

教士先發投手瓦茲奎茲(Randy Vasquez)主投6局被敲10安(包含1轟),失掉3分,吞本季第3敗。教士韓籍游擊手金河成此戰4打數1安,賽後打擊率為2成16。

No doubter from the Big Bear! #BravesCountry pic.twitter.com/DbKnrH8phT