MLB》又超越大谷！勇士歐蘇納單日兩轟 再度居國聯全壘打王

勇士強打歐蘇納。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天與教士隊進行雙重賽，勇士強打歐蘇納（Marcell Ozuna）在雙重賽第2戰敲陽春砲，單日2戰都開轟，加上35歲「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）7局賞9次三振的無失分好投，幫助勇士以3比0完封對手，勇士與教士在雙重賽各拿1勝。

今天雙重賽首戰敲一發陽春彈的歐蘇納，他在雙重賽第2戰的比賽中，第5局擊出左外野陽春砲，歐蘇納此戰單場2安、跑回3分，選到1次保送，賽後打擊率為3成27，整體攻擊指數為1.047。歐蘇納也以14發全壘打超越道奇日本球星大谷翔平的13轟，暫居國家聯盟全壘打王。

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今年上演大復活的塞爾，今主投7局被敲5安，沒有失分，賞9次三振，賽後防禦率降至2.22，收下本季第7勝。塞爾目前主投56.2局就飆出70次三振，每局被上壘率僅0.86；勇士守護神伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）1局無失分，收本季第11次救援成功。

教士先發投手瓦茲奎茲（Randy Vasquez）主投6局被敲10安（包含1轟），失掉3分，吞本季第3敗。教士韓籍游擊手金河成此戰4打數1安，賽後打擊率為2成16。

勇士左投塞爾。（今日美國）

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