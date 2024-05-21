NBA季後賽》痛痛屬性持續發作 綠衫軍KP東冠G1確定不打

波辛傑斯東部冠軍賽首戰確定缺席。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「綠衫軍」塞爾提克本季再度順利打進東部冠軍賽，將遇上重建成功的溜馬，不過季外重磅補強的禁區大將「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）傷情未癒，目前球隊官方已經宣佈，東冠第一場比賽無法上場。

波辛傑斯是在首輪對熱火時拉傷小腿，隨後便沒有出賽紀錄，先前《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）曾透露，波辛傑斯預計東冠前兩戰都無法上場，如今塞爾提克官方公佈傷兵名單，確定「KP」首戰將繼續缺席。

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擁有7尺2吋身高、同時又擁有外線靈活身手的波辛傑斯，是本季塞爾提克的重要補強之一，賽季平均繳出20.1分7.2籃板2.0助攻1.9阻攻的成績，命中率達51.6%，三分命中率也有37.5%的水準，季後賽受傷前平均可以貢獻12.3分。

而在波辛傑斯受傷期間，塞爾提克將老中鋒哈佛德（Al Horford）拉上先發，並成功頂替幫助球隊闖進東冠。

除了波辛傑斯外，塞爾提克官方也表示另一位禁區前鋒提爾曼（Xavier Tillman），因為私人因素同樣會缺席東冠第一場比賽。

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