MLB》洋基終結者大核炸、防禦率暴漲！超強輪值仍寫56年最狂紀錄

霍姆斯。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今展開與水手的系列賽，先發投手史卓曼（Marcus Stroman）繳出7局6K失1分的優質先發，且退場時仍是勝投候選人，但洋基最穩終結者霍姆斯（Clay Holmes）今天提汽油桶上場救援，讓洋基遭到逆轉，以4：5落敗。

1局下，洋基開路先發沃爾普（Anthony Volpe）就被水手先發投手（Logan Gilbert）觸身球保送，並靠著索托（Juan Soto）滾地球推進到二壘，接著賈吉（Aaron Juage）與維杜戈（Alex Verdugo）連續二壘安打，洋基2：0領先。

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5局下洋基攻勢再起，1出局後索托、賈吉、維杜戈連續3支一壘安打，洋基再添1分，取得3：0領先。8局下洋基再打下保險分，2出局二壘有人情況，柏提（Jon Berti）敲出一壘安打送回壘上的托瑞斯（Gleyber Torres），洋基進帳本場比賽第4分。

洋基先發投手史卓曼此役主投7.1局，96球當中有61顆好球，僅被敲出3支安打，包含8局上坎佐內（Dominic Canzone）一發陽春砲，失掉1分，送出6次三振與1次保送，賽後防禦率3.05。

不過洋基在9局上面臨危機，本季超級穩健的終結者霍姆斯，今天登板救援卻失常，僅投0.2局就被敲出4支安打、投出2次保送，一口氣丟掉4分，反倒讓水手以5：4超前，也讓他本季完美的0.00防禦率暴漲至1.74。洋基趕緊換上弗格森（Caleb Ferguson），他成功抓下第3個出局數。

9局下洋基最後反攻，水手派出火球終結者穆諾（Andrés Muñoz），首棒打者沃爾普遭三振，索托敲出一壘安打，賈吉被拉弓三振，接著今天猛打賞還有3分打點的維杜戈，敲出二壘滾地球出局，洋基中斷近期7連勝，砸鍋的霍姆斯吞下敗投。

儘管洋基無緣締造8連勝，但強力先發輪值仍寫下一項紀錄。根據數據專家夏普（Katie Sharp）指出，洋基先發投手在近8場比賽的防禦率為0.86，創下隊史自1986年以來的最佳紀錄。

史卓曼。（今日美國）

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