MLB》連6場炸裂！ 德弗斯打破紅襪隊史紀錄

德弗斯連續6場比賽開轟，打破紅襪隊史紀錄。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪近況火燙的強棒德弗斯（Rafael Devers），日前已經連續5戰敲出全壘打，今日挑戰「連6」打破隊史紀錄，而他也沒讓球迷們等太久，四局上就轟出了2分砲，成功打破紅襪隊史連續場次開轟紀錄。

德弗斯從5月16日對光芒開啟了連續炸裂紀錄，今天對上紅雀繼續開轟，目前連續全壘打場次已經累積到6場，一舉打破了紅襪隊史紀錄，本季全壘打來到10發，而此戰紅襪投手群也輪番封鎖對手打線，終場以5：0獲勝。

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根據大聯盟官方統計，德弗斯連續6場開轟，是繼2022年「神鱒」楚奧特（Mike Trout）連7場以來的最高紀錄，沃托（Joey Votto）在2021年同樣有「連7」表現，高德史密特（Paul Goldschmidt）則曾在2019年有過連6場開轟紀錄。

大聯盟連續開轟場次為8場，是由1993年的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、1987年的馬丁利（Don Mattingly）、1956年的龍格（Dale Long）3人所共同保持，德弗斯接下來3戰如果繼續開轟，將可以改寫大聯盟歷史。

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