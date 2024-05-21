MLB》97億球星林多4支0、打擊率降至1成93 大都會近8戰吞6敗

林多。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會當家游擊手林多（Francisco Lindor）開季陷入低迷，今天4打數沒有敲安、目前打擊率僅1成93，大都會最後在客場以1比3敗給守護者。大都會吞近8戰第6敗，而守護者則收下4連勝。

林多今天擔任開路先鋒，4打數沒有敲安，吞1次三振，賽後打擊率僅1成93。本季出賽47場，有7轟、22分打點，打擊率1成93，上壘率2成68，長打率3成48，整體攻擊指數為0.616。

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林多在2021年3月與大都會簽下10年3.41億美元（約新台幣97億）的延長大約，去年出賽160場，整季交出31轟、98分打點，打擊率2成54，整體攻擊指數為0.806。

今天也是林多自2020年之後，再度重回前東家守護者的主場進步球場（Progressive Field），獲得全場克利夫蘭球迷歡呼、也出現一些噓聲。林多曾在2015年至2020年之間效力守護者，他在2021年1月被交易至大都會。林多賽前表示，「我對他們只有愛，我會把自己的愛獻給他們，這週我會給他們帶來一些很棒的表現。」

大都會外野手馬堤（左）遭趕出場。（法新社）

大都會外野手馬堤（Starling Marte）在第4局不滿主審好球帶判決，向主審抱怨後遭到驅逐出場。大都會全場敲6安，只靠捕手尼多（Tomas Nido）的陽春砲得得到分數；大都會先發投手梅吉爾（Tylor Megill）5局失3分2分自責，吞本季第2敗。

守護者全場有4安，弗萊（David Fry）單場1安2打點，新人曼扎多（Kyle Manzardo）1安1打點；守護者右投萊福利（Ben Lively）先發5.2局失1分，收本季第3勝。終結者克拉賽（Emmanuel Clase）1局無失分，收本季第14次救援成功，居大聯盟救援王。

A warm welcome for Francisco Lindor in his return to Cleveland pic.twitter.com/QTWoBb615s — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） May 20, 2024

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