MLB》97億球星林多4支0、打擊率降至1成93 大都會近8戰吞6敗

〔體育中心/綜合報導〕紐約大都會當家游擊手林多(Francisco Lindor)開季陷入低迷,今天4打數沒有敲安、目前打擊率僅1成93,大都會最後在客場以1比3敗給守護者。大都會吞近8戰第6敗,而守護者則收下4連勝。

林多今天擔任開路先鋒,4打數沒有敲安,吞1次三振,賽後打擊率僅1成93。本季出賽47場,有7轟、22分打點,打擊率1成93,上壘率2成68,長打率3成48,整體攻擊指數為0.616。

林多在2021年3月與大都會簽下10年3.41億美元(約新台幣97億)的延長大約,去年出賽160場,整季交出31轟、98分打點,打擊率2成54,整體攻擊指數為0.806。

今天也是林多自2020年之後,再度重回前東家守護者的主場進步球場(Progressive Field),獲得全場克利夫蘭球迷歡呼、也出現一些噓聲。林多曾在2015年至2020年之間效力守護者,他在2021年1月被交易至大都會。林多賽前表示,「我對他們只有愛,我會把自己的愛獻給他們,這週我會給他們帶來一些很棒的表現。」

大都會外野手馬堤(Starling Marte)在第4局不滿主審好球帶判決,向主審抱怨後遭到驅逐出場。大都會全場敲6安,只靠捕手尼多(Tomas Nido)的陽春砲得得到分數;大都會先發投手梅吉爾(Tylor Megill)5局失3分2分自責,吞本季第2敗。

守護者全場有4安,弗萊(David Fry)單場1安2打點,新人曼扎多(Kyle Manzardo)1安1打點;守護者右投萊福利(Ben Lively)先發5.2局失1分,收本季第3勝。終結者克拉賽(Emmanuel Clase)1局無失分,收本季第14次救援成功,居大聯盟救援王。

