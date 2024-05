MLB》耶利奇生涯首次盜本壘 釀酒人延長賽遭馬林魚貝爾再見安

釀酒人球星耶利奇(右)盜本壘。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕釀酒人球星耶利奇(Christian Yelich)今天在第6局大秀盜本壘成功,但馬林魚在比賽後段反攻,靠著貝爾(Josh Bell)在延長賽第10局的再見安打,讓釀酒人最後在客場以2比3輸球,吞下近4戰第3敗,仍以27勝20敗居國家聯盟中區龍頭。馬林魚摘得近6戰第5勝、目前以16勝33敗居國聯東區墊底。

釀酒人第3局先靠莫納斯特利歐(Andruw Monasterio)的陽春砲先馳得點,接著第6局1出局,耶利奇選到保送上壘後,接著耶利奇盜上二壘、並靠捕手福特斯(Nick Fortes)暴傳,讓耶利奇上到三壘。釀酒人該局1出局攻占一、三壘,輪到阿德梅斯(Willy Adames)打擊,耶利奇趁福特斯回傳給投手維瑟斯(Ryan Weathers)時,突然衝回本壘得分。這是耶利奇生涯首次盜本壘。

前6局都沒有得分的馬林魚,第7局靠戈登(Nick Gordon)敲適時安打追回1分,羅培茲(Otto Lopez)在第9局敲關鍵追平安,雙方以2比2進入延長賽。

釀酒人10局上一度有著1出局二、三壘有人的得分機會,但阿德梅斯吞三振,桑契斯(Gary Sanchez)敲平飛球出局,釀酒人無功而返。

馬林魚10局下進攻,貝森寇特(Christian Bethancourt)先是用犧牲觸擊護送跑者上三壘,釀酒人投手懷特(Mitch White)連投2次敬遠讓對手攻佔滿壘,貝爾敲穿越一、二壘間的再見安打,幫助馬林魚逆轉贏球。

