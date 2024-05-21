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MLB》耶利奇生涯首次盜本壘 釀酒人延長賽遭馬林魚貝爾再見安

2024/05/21 10:28

釀酒人球星耶利奇（右）盜本壘。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人球星耶利奇（Christian Yelich）今天在第6局大秀盜本壘成功，但馬林魚在比賽後段反攻，靠著貝爾（Josh Bell）在延長賽第10局的再見安打，讓釀酒人最後在客場以2比3輸球，吞下近4戰第3敗，仍以27勝20敗居國家聯盟中區龍頭。馬林魚摘得近6戰第5勝、目前以16勝33敗居國聯東區墊底。

釀酒人第3局先靠莫納斯特利歐（Andruw Monasterio）的陽春砲先馳得點，接著第6局1出局，耶利奇選到保送上壘後，接著耶利奇盜上二壘、並靠捕手福特斯（Nick Fortes）暴傳，讓耶利奇上到三壘。釀酒人該局1出局攻占一、三壘，輪到阿德梅斯（Willy Adames）打擊，耶利奇趁福特斯回傳給投手維瑟斯（Ryan Weathers）時，突然衝回本壘得分。這是耶利奇生涯首次盜本壘。

前6局都沒有得分的馬林魚，第7局靠戈登（Nick Gordon）敲適時安打追回1分，羅培茲（Otto Lopez）在第9局敲關鍵追平安，雙方以2比2進入延長賽。

釀酒人10局上一度有著1出局二、三壘有人的得分機會，但阿德梅斯吞三振，桑契斯（Gary Sanchez）敲平飛球出局，釀酒人無功而返。

馬林魚10局下進攻，貝森寇特（Christian Bethancourt）先是用犧牲觸擊護送跑者上三壘，釀酒人投手懷特（Mitch White）連投2次敬遠讓對手攻佔滿壘，貝爾敲穿越一、二壘間的再見安打，幫助馬林魚逆轉贏球。

馬林魚貝爾敲再見安打。（法新社）

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