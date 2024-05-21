NBA》沒他好像也沒差？ 尼克明星藍道可能被交易

藍道今夏是否會被交易成為焦點。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克本季打進東部季後賽第二輪，最終與溜馬大戰7場惜敗，僅差一勝便可闖進東部冠軍賽，而這樣的成績都是在明星前鋒藍道（Julius Randle）缺陣下所打出，也因此傳出聯盟多支球隊已經開始注意，藍道是否仍在尼克的長期計劃中。

藍道今年季後賽前，因為肩膀脫臼動刀導致整季報銷，不過尼克在缺少這位明星前鋒的情況下，仍以東部第2進入季後賽，並在首輪擊敗恩比德（Joel Embiid）領軍的七六人，最終在第二輪與溜馬的搶七生死戰中才倒下。

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在藍道缺戰期間，尼克繳出了21勝15敗的成績，而球隊也將一哥棒子正式交給了布朗森（Jalen Brunson）。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，尼克今年夏天有機會交易引進明星球員，藍道很有可能成為交易包裹。藍道2025年至2026年擁有3240萬美元的球員選項，同時最多可以拿到4年超過1.8億美元的續約價碼。

尼克也即將面臨主力續約問題，季中交易來的阿努諾比（OG Anunoby）今夏可能跳出合約、布朗森下賽季擁有球員選項、哈特（Josh Hart）和迪文森佐（Donte Divincenzo）也會在2026年成為自由球員，羅賓森（Mitchell Robinson）同樣合約在2026年到期，也因此藍道是否還在尼克的建隊藍圖中，開始成為其他球隊關注目標。

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