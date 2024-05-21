NBA季後賽》「蟻人」率隊闖西部冠軍賽 前狼王大讚：比肩詹皇、魏德

賈奈特非常讚賞愛德華茲在場上的自信表現。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰狼西部第二輪與衛冕軍金塊大戰7場，最終在客場克服20分落後逆轉，成功闖進西部冠軍賽，其中「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）的好表現，讓前狼王賈奈特（Kevin Garnett）都佩服，大讚讓他與魏德（Dwyane Wade）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）聯想在一起。

賈奈特在節目上受訪表示，沒看過像愛德華茲這麼有自信的年輕人，而這樣充滿自信的表現，讓他想到另外兩位超級巨星詹姆斯以及魏德。

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「我不知道蟻人能否擊敗東契奇（Luka Doncic）以及厄文（Kyrie Irving），但聽著，他是個很有能量的球員，自從詹姆斯以及魏德後，我沒看過這麼有自信的年輕人，這小夥子有滿滿的自信。」賈奈特說道。

儘管愛德華茲只有22歲，但今年季後賽他繳出的成績一點都不像年輕人，至今貢獻28.9分6.2籃板5.9助攻，其中5場得分破30、3場達到40分，幫助灰狼睽違20年闖進西部冠軍賽，甚至有機會帶隊打入隊史第一次冠軍賽。

灰狼西部冠軍賽對手為獨行俠，獨行俠在第二輪以4：2淘汰第一種子雷霆，如獨行俠最終擊敗灰狼勝出，將會是繼2011年後，首度闖進冠軍賽。

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