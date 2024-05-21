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MLB》拉開與大谷的差距！ 金鶯新星以16轟獨居大聯盟全壘打王

2024/05/21 11:23

金鶯游擊新星韓德森。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯游擊新星韓德森（Gunnar Henderson）今天擊出三分砲，目前以16發全壘打獨居大聯盟全壘打王。不過金鶯最後在客場以3比6敗給紅雀。

紅雀打線第2局先靠西亞尼（Michael Siani）適時安打先拿1分，溫恩（Masyn Winn）在第4局敲二壘安打追加1分後，西亞尼在該局敲三分彈，幫助紅雀單局進帳4分。

上季勇奪美聯新人王的韓德森，他在第6局敲中外野三分砲，飛行距離有417英尺之遠。這是韓德森連續4場都開轟。不過，溫恩在第7局敲適時安追加保險分，金鶯打線後繼無力、全場只有3支安打，最後吞下敗仗。

紅雀先發投手葛雷（Sonny Gray）主投5.2局失3分，摘得本季第6勝。終結者海爾斯利（Ryan Helsley）後援1局無失分，收今年第14次救援成功；金鶯先發克默（Dean Kremer）主投4局失5分，吞本季第4敗。

現年22歲的韓德森目前出賽45場，以16轟獨居全大聯盟最多，累積34分打點，打擊率2成71，上壘率3成51，長打率6成10，整體攻擊指數（OPS）為0.961。

太空人塔克（Kyle Tucker）以15轟排全大聯盟第二多，勇士強打歐蘇納（Marcell Ozuna）以14轟居第三，道奇隊日本球星大谷翔平與洋基球星「法官」賈吉都是13轟並列第四多。

紅雀西亞尼開轟。（美聯社）

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