MLB》拉開與大谷的差距！ 金鶯新星以16轟獨居大聯盟全壘打王

金鶯游擊新星韓德森。(今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕金鶯游擊新星韓德森(Gunnar Henderson)今天擊出三分砲,目前以16發全壘打獨居大聯盟全壘打王。不過金鶯最後在客場以3比6敗給紅雀。

紅雀打線第2局先靠西亞尼(Michael Siani)適時安打先拿1分,溫恩(Masyn Winn)在第4局敲二壘安打追加1分後,西亞尼在該局敲三分彈,幫助紅雀單局進帳4分。

請繼續往下閱讀...

上季勇奪美聯新人王的韓德森,他在第6局敲中外野三分砲,飛行距離有417英尺之遠。這是韓德森連續4場都開轟。不過,溫恩在第7局敲適時安追加保險分,金鶯打線後繼無力、全場只有3支安打,最後吞下敗仗。

紅雀先發投手葛雷(Sonny Gray)主投5.2局失3分,摘得本季第6勝。終結者海爾斯利(Ryan Helsley)後援1局無失分,收今年第14次救援成功;金鶯先發克默(Dean Kremer)主投4局失5分,吞本季第4敗。

現年22歲的韓德森目前出賽45場,以16轟獨居全大聯盟最多,累積34分打點,打擊率2成71,上壘率3成51,長打率6成10,整體攻擊指數(OPS)為0.961。

太空人塔克(Kyle Tucker)以15轟排全大聯盟第二多,勇士強打歐蘇納(Marcell Ozuna)以14轟居第三,道奇隊日本球星大谷翔平與洋基球星「法官」賈吉都是13轟並列第四多。

Gunnar Henderson is really that guy. pic.twitter.com/wRq8nJVZGz