MLB》曾與林子偉當隊友 前紅襪投手竟捲入桃色風波遭逮捕

梅達斯。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》報導，佛羅里達州傑克森維爾警方宣布，前紅襪投手梅達斯（Austin Maddox）因涉嫌與未成年發生性行為遭逮捕。警長華特斯（T.K. Waters）表示，梅達斯是上個月的跨部門行動中逮捕的27人之一，據稱梅達斯被指控在網路上向孩童提出性行為要求。

報導指出，33歲的梅達斯於4月28日起開始與一名臥底成未成年少女的便衣刑警進行聯繫，根據逮捕報告顯示，即便該女孩（臥底刑警）已表明其年僅14歲，梅達斯仍依然與她發生性關係。當局稱，梅達斯同意在預先安排的地點與少女會面，並在那裡遭到警方逮捕。

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據報導，梅達斯被指控犯下4項重罪，包括使用電腦誘拐孩童前往會面，目前梅達斯被拘留在地方看守所，保釋金為30萬美元。梅達斯的辯護律師希爾（James Hill）表示，梅達斯打算對指控進行上訴，如果檢方提出正式指控，他將進行無罪抗辯。

梅達斯大學時期就讀佛羅里達大學，於2012年被紅襪選中，在2A、3A與大聯盟都曾與台灣前旅美好手林子偉當過隊友，甚至在升上大聯盟時，梅達斯一進球場就走向林子偉給他擁抱，當時梅達斯還稱林子偉「是個好人，很真誠，很多人尊敬他。」

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