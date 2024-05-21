棒球》職棒之父洪騰勝上新聞版面 這次無關棒球

洪騰勝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者黃照敦／台北報導〕疫情過後，職棒之父洪騰勝卻因臨老入花叢上了新聞版面，85歲的他身體硬朗，從50歲一手打造中華職棒，即使80歲仍然可以馳騁棒球場完投9局，讓人讚嘆不已。

洪騰勝在中職草創初期，身兼聯盟祕書長，洪家也組成兄弟象棒球隊，他不論工作和管理球隊都強調苦練決勝負的理念，也成為傳頌至今的兄弟精神，吸納最多的百萬象迷。儘管洪騰勝早已不管職棒事，但他始終愛打棒球，每週都會和兄弟飯店員工或是台大棒球隊校友一起在龍潭棒球場打軟式棒球，在場上他依然一絲不苟，戰戰兢兢，對勝敗很看重，不容粗心大意，如同他經營家族事業的態度。疫情前他重出江湖，再度走上台前且轉念推廣軟式棒球到全台，甚至辦了幾屆全國大軟式棒球賽，不僅主動提供車馬費、也送球棒和球給參賽球隊，他曾說有把握邀請鈴木一朗來台灣為他主辦的棒球賽開球，自己也要一直在投手丘投下去，甚至打破世界最高齡先發投手完投紀錄。

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洪騰勝為了再圓棒球夢，還把兩個兒子推上前線，這次週刊踢爆的花邊新聞，出面協尋父親的二兒子洪仁偉在2016年就說過，既然是父親的心願，會協助他達成推廣成立1000支軟式棒球隊的願望，儘管洪騰勝每年自掏腰包千萬辦比賽，也想在各地打造簡易球場，他認為只要上班族和社會人士投入軟棒，就是建立棒球發展最好的基礎，無奈遇到疫情，比賽後來也無疾而終。

至於，洪騰勝投資興建名人堂花園大飯店也是無心插柳的結果，起初是台灣名人堂協會成立，洪騰勝也獲選選名人堂成員，當他到新莊棒球場附設的名人堂協會辦公室領獎時，發現場地太小，格局太過寒酸，他決定協助扶植名人堂協會尋覓新址，打造永久之處，為此還特地派人參觀美日棒球名人堂，取經之後，洪騰勝一度思考把在陽明山的私有地拿來建堂，後來又因故作罷，他於是想到龍潭棒球場地廣，或許可把副球場靈活運用，洪騰勝當時接受本報記者採訪時即說，因為棒球場是洪家兄弟們共同擁有，他為此還拿錢出來勸退弟弟們，最後取得獨資買下球場所有權。

靠著經營兄弟飯店四十多年的成功經驗，洪騰勝也清楚光靠建造名人堂很燒錢，恐難撐太久，於是一不做二不休，積極籌畫名人堂花園大飯店棒球園區，不但主打六星級飯店，更設有國內規模最完整的棒球名人堂，館內棒球收藏物全國之最，相當完整，他也指派二兒子洪仁偉接手經營。初期，名人堂飯店成為桃園龍潭的景點，許多棒球迷到此一日遊，飯店外巨大的棒球模型成為熱門打卡景點，未料日前卻傳出飯店經營不善，更積欠員工薪水的負面新聞，如今週刊再踢爆職棒之父臨老入花叢，讓一向受到棒壇敬重的他，這回真的成為棒球圈最震撼的社會新聞。

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