MLB》克服5分落後！ 天使單局3轟灌7分打爆太空人王牌

天使捕手歐哈皮敲超前三分砲。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕天使隊今天前4局打完以1比6落後,第5局單局敲3轟灌進7分逆轉戰局,天使隊最後以9比7擊敗太空人。天使隊收下近5戰第4勝,目前以19勝29敗暫居美聯西區第四。

首局天使隊靠沃德(Taylor Ward)的高飛犧牲打先馳得點,太空人打線第2局先靠狄亞茲(Yainer Diaz)的適時安打追平,當家球星「阿土伯」艾圖維(Jose Altuve)敲三分砲,幫助太空人單局進帳4分。杜邦(Mauricio Dubon)在第4局敲兩分砲,幫助太空人領先5分。

天使打線在第5局大爆發,沙努爾(Nolan Schanuel)先敲三分彈,捕手歐哈皮(Logan O'Hoppe)也轟出三分砲,幫助天使以7比6超前比數。阿德爾(Jo Adell)再敲陽春彈追加保險分,天使隊在第5局灌進7分大局。

第6局天使再靠尼托(Zach Neto)的陽春砲再拿1分。太空人只在第9局靠塔克(Kyle Tucker)的適時安打追回1分,太空人最後吞下敗仗,目前以21勝27敗暫居美聯西區第三。

天使投手蘇亞雷斯(Jose Suarez)投2局無失分收本季首勝。終結者艾斯特維茲(Carlos Estevez)1局失1分,摘今年第7次救援成功。

太空人王牌瓦德茲(Framber Valdez)主投5局被敲10安,包含3發全壘打,失掉8分都是自責寫本季最慘一役,吞今年第2敗,賽後防禦率升至4.32。

Logan O'Hoppe and Jo Adell go back-to-back and the @Angels take the lead in Houston! pic.twitter.com/o0q2NOMU2Z