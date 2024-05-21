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MLB》克服5分落後！ 天使單局3轟灌7分打爆太空人王牌

2024/05/21 12:06

天使捕手歐哈皮敲超前三分砲。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今天前4局打完以1比6落後，第5局單局敲3轟灌進7分逆轉戰局，天使隊最後以9比7擊敗太空人。天使隊收下近5戰第4勝，目前以19勝29敗暫居美聯西區第四。

首局天使隊靠沃德（Taylor Ward）的高飛犧牲打先馳得點，太空人打線第2局先靠狄亞茲（Yainer Diaz）的適時安打追平，當家球星「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）敲三分砲，幫助太空人單局進帳4分。杜邦（Mauricio Dubon）在第4局敲兩分砲，幫助太空人領先5分。

天使打線在第5局大爆發，沙努爾（Nolan Schanuel）先敲三分彈，捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）也轟出三分砲，幫助天使以7比6超前比數。阿德爾（Jo Adell）再敲陽春彈追加保險分，天使隊在第5局灌進7分大局。

第6局天使再靠尼托（Zach Neto）的陽春砲再拿1分。太空人只在第9局靠塔克（Kyle Tucker）的適時安打追回1分，太空人最後吞下敗仗，目前以21勝27敗暫居美聯西區第三。

天使投手蘇亞雷斯（Jose Suarez）投2局無失分收本季首勝。終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）1局失1分，摘今年第7次救援成功。

太空人王牌瓦德茲（Framber Valdez）主投5局被敲10安，包含3發全壘打，失掉8分都是自責寫本季最慘一役，吞今年第2敗，賽後防禦率升至4.32。

太空人王牌瓦德茲單場失掉8分。（美聯社）

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