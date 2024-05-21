路跑》Garmin Run台北站9/15開跑 共7000名額今開放報名

Garmin Run亞洲系列賽台北站9月15日登場。（活動單位提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2024 Garmin Run亞洲系列賽規模更勝以往，串聯亞洲9大城市開跑，海內外將有超過7萬名跑者共襄盛舉，一起From Zero To Hero 跑出傳奇，台北作為Garmin Run亞洲系列賽首站，將於9月15日在大佳河濱公園引領全亞洲跑者熱血開跑，5月21日中午12點開放報名，本屆賽事分為三大組別，5K勇氣組、10K探索組、21K毅力組，總計7000個名額。

2024 Garmin Run以台北站作為第三屆首站鳴槍開跑，緊隨在後串聯印尼、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、香港、日本共9大城市，成為亞洲唯一有亞洲系列賽的路跑賽事，今年更首度打造Garmin Run亞洲系列賽紀念獎牌，鼓勵跑者暢跑亞洲。

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藝人陳庭妮和挑戰破PB的路跑暖男修杰楷擔任領跑大使。首度參賽的陳庭妮表示：「藉由Garmin的科學化數據及專業建議，我會針對睡眠、訓練進行調整，為了首次Garmin Run挑戰，近期在訓練菜單中加入舉重來強化我的體力與肌力，希望和大家一起beat yesterday跑出佳績。」

為幫助更多跑者突破自我，今年Garmin Run Club科學化跑班將於台北、桃園、新竹、台中、臺南、高雄6大城市開設為期十週的專屬訓練課程，從北到南共設8個班級，「跑者養成班」、「女子專班」、「夏季強化班」等，讓全台跑者不受地域限制一起跑出傳奇。

Garmin Run亞洲系列賽台北站9月15日登場。（活動單位提供）

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