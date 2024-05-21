晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》山本由伸6.1局飆8K好投、用球數首度破百 率道奇收4連勝

2024/05/21 12:50

山本由伸。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本強投山本由伸今天主投6.1局失2分、賞8次三振，這是山本旅美生涯首次單場用球數達到100球。道奇隊靠第3局灌進6分，最後以6比4擊敗響尾蛇，道奇收下4連勝。

日本球星大谷翔平首局靠突襲短打跑出內野安打，全場3打數1安、1保送，跑回1分，賽後打擊率為3成53。

山本由伸首局雖然被敲1安，但送出3次三振。山本第2局讓對手三上三下後，第3局1出局後，被響尾蛇紐曼（kevin Newman）敲二壘安打，2出局後對馬提（Ketel Marte）投保送，接著佩德森（Joc Pederson）敲帶有1分打點的適時安打，響尾蛇先馳得點。

道奇打線在第3局發威，赫南德茲（Enrique Hernández）敲陽春砲追平，接著佛里曼（Freddie Freeman）擊出滿貫彈，明星捕手史密斯（Will Smith）也補上一發陽春彈，道奇隊第6局打進6分。

道奇佛里曼敲滿貫砲。（美聯社）

山本由伸在第4局、第5局都各被敲1安，都能化解危機，第6局讓對手三上三下。到了第7局，山本被響尾蛇首名打者蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）敲二壘安打，雖然三振強打捕手莫雷諾（Gabriel Moreno），但被下一棒的紐曼敲帶有1分打點的適時安打，也讓山本被換下場。接替的左投班達（Anthony Banda）雖然被敲1安，但仍抓到2個出局數，化解失分危機。

道奇隊第8局換赫南德茲（Elieser Hernandez）後援，1出局後接連被響尾蛇小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）、麥卡錫（Jake McCarthy）敲陽春砲。

總計山本由伸今天6.1局投球，被敲7安失掉2分，賞8次三振、丟1次保送，賽後防禦率降至3.17，用球數剛好為100球是旅美生涯單場最多，最快丟到96.8英里（約155.7公里）。山本由伸收下本季第5勝。

響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）此戰5打數1安，吞3次三振，賽後打擊率為1成91。

山本由伸。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。