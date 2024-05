MLB》山本由伸6.1局飆8K好投、用球數首度破百 率道奇收4連勝

山本由伸。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日本強投山本由伸今天主投6.1局失2分、賞8次三振,這是山本旅美生涯首次單場用球數達到100球。道奇隊靠第3局灌進6分,最後以6比4擊敗響尾蛇,道奇收下4連勝。

日本球星大谷翔平首局靠突襲短打跑出內野安打,全場3打數1安、1保送,跑回1分,賽後打擊率為3成53。

山本由伸首局雖然被敲1安,但送出3次三振。山本第2局讓對手三上三下後,第3局1出局後,被響尾蛇紐曼(kevin Newman)敲二壘安打,2出局後對馬提(Ketel Marte)投保送,接著佩德森(Joc Pederson)敲帶有1分打點的適時安打,響尾蛇先馳得點。

道奇打線在第3局發威,赫南德茲(Enrique Hernández)敲陽春砲追平,接著佛里曼(Freddie Freeman)擊出滿貫彈,明星捕手史密斯(Will Smith)也補上一發陽春彈,道奇隊第6局打進6分。

山本由伸在第4局、第5局都各被敲1安,都能化解危機,第6局讓對手三上三下。到了第7局,山本被響尾蛇首名打者蘇亞雷斯(Eugenio Suarez)敲二壘安打,雖然三振強打捕手莫雷諾(Gabriel Moreno),但被下一棒的紐曼敲帶有1分打點的適時安打,也讓山本被換下場。接替的左投班達(Anthony Banda)雖然被敲1安,但仍抓到2個出局數,化解失分危機。

道奇隊第8局換赫南德茲(Elieser Hernandez)後援,1出局後接連被響尾蛇小古利爾(Lourdes Gurriel Jr.)、麥卡錫(Jake McCarthy)敲陽春砲。

總計山本由伸今天6.1局投球,被敲7安失掉2分,賞8次三振、丟1次保送,賽後防禦率降至3.17,用球數剛好為100球是旅美生涯單場最多,最快丟到96.8英里(約155.7公里)。山本由伸收下本季第5勝。

響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)此戰5打數1安,吞3次三振,賽後打擊率為1成91。

