MLB》山本由伸6.1局飆8K好投、用球數首度破百 率道奇收4連勝

山本由伸。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本強投山本由伸今天主投6.1局失2分、賞8次三振，這是山本旅美生涯首次單場用球數達到100球。道奇隊靠第3局灌進6分，最後以6比4擊敗響尾蛇，道奇收下4連勝。

日本球星大谷翔平首局靠突襲短打跑出內野安打，全場3打數1安、1保送，跑回1分，賽後打擊率為3成53。

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山本由伸首局雖然被敲1安，但送出3次三振。山本第2局讓對手三上三下後，第3局1出局後，被響尾蛇紐曼（kevin Newman）敲二壘安打，2出局後對馬提（Ketel Marte）投保送，接著佩德森（Joc Pederson）敲帶有1分打點的適時安打，響尾蛇先馳得點。

道奇打線在第3局發威，赫南德茲（Enrique Hernández）敲陽春砲追平，接著佛里曼（Freddie Freeman）擊出滿貫彈，明星捕手史密斯（Will Smith）也補上一發陽春彈，道奇隊第6局打進6分。

道奇佛里曼敲滿貫砲。（美聯社）

山本由伸在第4局、第5局都各被敲1安，都能化解危機，第6局讓對手三上三下。到了第7局，山本被響尾蛇首名打者蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）敲二壘安打，雖然三振強打捕手莫雷諾（Gabriel Moreno），但被下一棒的紐曼敲帶有1分打點的適時安打，也讓山本被換下場。接替的左投班達（Anthony Banda）雖然被敲1安，但仍抓到2個出局數，化解失分危機。

道奇隊第8局換赫南德茲（Elieser Hernandez）後援，1出局後接連被響尾蛇小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）、麥卡錫（Jake McCarthy）敲陽春砲。

總計山本由伸今天6.1局投球，被敲7安失掉2分，賞8次三振、丟1次保送，賽後防禦率降至3.17，用球數剛好為100球是旅美生涯單場最多，最快丟到96.8英里（約155.7公里）。山本由伸收下本季第5勝。

響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）此戰5打數1安，吞3次三振，賽後打擊率為1成91。

8 strikeouts for Yoshinobu Yamamoto tonightpic.twitter.com/kM4QDPMxCC — MLB （@MLB） May 21, 2024

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山本由伸。（美聯社）

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