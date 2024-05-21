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MiLB》虐！台灣紅人二刀流好手敲長打 OPS 1.013持續屠殺（影音）

2024/05/21 12:45

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅人新人聯盟的台灣二刀流好手林盛恩，今天對上運動家又敲出2支安打，包含1支長打，單場三度上壘，持續繳出好表現。

林盛恩今擔任先發第4棒三壘手，首打席在2出局三壘有人時敲出左外野二壘安打，也是本季第2支二壘安打，還帶有1分打點。第二打席選到四壞保送，第三打席敲出左外野強勁滾地安打，並盜上二壘，第四打席擊出右外野飛球出局。

此役林盛恩3打數敲出2安打，選到1次四壞保送，有1次盜壘，賽後打擊三圍.357/.513/0.500，攻擊指數1.013，本季出賽出賽8場，28打數敲出10支安打，選到10次四壞保送，累積7分打點、4次盜壘，吞下8次三振。

林盛恩今年在新人聯盟所有出賽都是守三壘，他過去受訪時曾指出，希望今年就能升上高階1A，也向球隊表示，希望本季能嘗試投打並行，去年季後有做一些練投的準備，但還是要看球隊的安排。

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