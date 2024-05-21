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MLB》達比修坦言曾經討厭練球 改變契機是看到松坂大輔的卡特球

2024/05/21 13:45

達比修有。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士37歲日籍老將達比修有昨天主投7局無失分，達成個人美日通算200勝的壯舉。達比修有受訪坦言，自己過去不是很愛練球的選手，改變契機是看到名投松坂大輔的卡特球。

日媒《Sponichi Annex》報導，達比修有當時在2004年選秀會以第一指名加盟日本火腿，當時他剛加入球隊時，是位很不想練球的人，也很討厭練球。

達比修有受訪表示，進入職棒第2年，當時有一場與養樂多燕子的比賽，他的表現完全不行，自家人得了7分，連捕手鶴岡慎也罕見敲全壘打，「但我只投4.2局失掉6分，當時在7比6的比數退場，回到東京巨蛋飯店時，我意識到這樣下去不行，因此聯繫一家營養補充品公司，請他們指導我。」

達比修談到當時的心境，「再這樣下去，慢慢會變成一軍半（指在一、二軍遊走的選手）了。」達比修提到，當年球界頂尖投手、曾效力於西武獅的名投松坂大輔，他丟出149公里的卡特球，這讓達比修說想變成那樣的選手，「這就是我改變的契機。」

談及最令人印象深刻的捕手，達比修有指出就是現年43歲的鶴岡慎也，「當時自己表現不穩定、甚至對他態度不好的時候，他從未表現出憤怒，我想當時他心中有很多想法，但他一直忍耐並支持我、引導我，這也是我能夠成長的原因。我覺得最印象深刻的捕手就是鶴岡桑，這點我永遠不會忘記，這是我的起點。」

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