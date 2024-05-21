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MLB》睽違2年多的突襲短打！道奇主帥盛讚大谷翔平觀察到的1細節

2024/05/21 14:11

大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平今天首打席以突襲短打方式，巧妙形成內野安打上壘，不僅對手響尾蛇大吃一驚，就連道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也都備感驚訝，「這是個驚喜！」

大谷在1局下第一打席，面對響尾蛇先發投手曼提普利（Joe Mantiply）投出的90.2英哩內角伸卡球，突襲短打點成投手前滾地球，曼提普利連忙下丘處理，但傳向一壘時仍傳偏，形成內野安打。日媒《Full-Count》指出，這是大谷繼2022年4月21日對上太空人後，2年以來首度突襲短打。

對於道奇總教練羅伯斯來說，大谷的決定也在他意料之外，「這稱不上是一個完美的短打，但我沒想到他能跑得這麼快。」羅伯斯還補充，「我喜歡那些能在比賽中思考的球員，而大谷正是這樣的球員。」

此外，當大谷執行突襲短打時，響尾蛇三壘手蘇雷亞斯（Eugenio Suárez）的守備站位較深，對此羅伯斯也稱讚大谷，「他注意到這一點，當然，因為他有著驚人的打擊實力，所以蘇雷亞斯會守得比較後退，他才決定嘗試短打。」

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