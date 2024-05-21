晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》年度數據獎項出爐！林書緯奪助攻王、艾夫伯榮登得分王

2024/05/21 14:16

林書瑋獲得助攻王。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕P. LEAGUE+ 公佈2023-24 球季年度數據獎項，新北國王的林書緯本季發揮助人為快樂之本的精神，曾經單場送出19助攻創下聯盟例行賽球員單場助攻紀錄，也於本季成為聯盟第2位達成生涯500助攻的球員，最終林書緯以平均每場6.74助攻成為本季助攻王。

艾夫柏獲得得分王。（PLG提供）

本季加盟新竹御頂攻城獅的艾夫伯，在PLG只花了22場就達成生涯500分的里程碑，更曾在G103單場轟下44分，多元的進攻手段讓對手防不勝防，最後新竹曼巴以平均每場23.03分拿下得分王。

沃許本獲得籃板王。（PLG提供）

第2年打PLG的沃許本，本季在攻守兩端的好表現幫助桃園璞園領航猿奪下例行賽第1名，平均每場13.16籃板居聯盟之冠，除了拿下本季籃板王之外，搭配平均每場21.86分，沃許本也成為本季年度洋將呼聲很高的人選之一。

曼尼高獲得抄截王。（PLG提供）

同樣也是第2年打PLG的曼尼高，依舊展現他的快手抄截，本季完成生涯200抄截（聯盟第1人），總會在關鍵時刻利用抄截阻斷對手反撲的氣燄，並同時在抄截後進行轉換快攻得分，讓國王本季展現絕佳的快打旋風贏得不少比賽勝利，曼尼高平均每場2.76抄截完成抄截王2連霸。

吉爾貝克獲得阻攻王。（PLG提供）

福爾摩沙夢想家的吉爾貝克，本季曾單節送出4阻攻追平聯盟例行賽球員單節阻攻紀錄，也曾有過單場8阻攻創下個人生涯新高，本季更是成為聯盟首位達成生涯200阻攻的球員，吉爾貝克出色的阻攻能力無庸置疑，平均每場2.50阻攻也讓他蟬連聯盟阻攻王。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。