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MLB》山本由伸先發5連勝 道奇教頭讚特別之處在於能用4球種

2024/05/21 15:22

山本由伸。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天主投6.1局失2分、賞8次三振，幫助道奇隊以6比4擊敗響尾蛇，山本由伸收下先發5連勝。道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）表示，山本此戰的速球很有威力、控球很棒，製造很多揮空。

山本由伸此戰6.1局投球被敲7安，失掉2分，賽後防禦率為3.17。山本今天共用100顆創旅美生涯單場新高，其中有40顆速球、24顆指叉球、12顆曲球、11顆伸卡球、10顆滑球、3顆卡特球。這是山本由伸本季第二度面對響尾蛇，他前一次在美國時間5月1日先發，交出6局無失分的表現。

羅伯斯大讚山本由伸的表現，「山本投得很棒，丟了100球，增加一些滑球的使用量，速球也有威力。」羅伯斯認為，「山本由伸的特別之處在於能使用4顆球種，可以採取不同的攻擊方式，他很好地使用各種武器，在取得球數領先的情況下使用變化球，必要的時候用速球。」羅伯斯說，山本能運用速球，還有滑球、卡特球、曲球、快速指叉球，球種超過4種，不斷在進步。

山本由伸表示，雖然先讓對手拿到1分，但比賽後段的投球很不錯，認為今天的速球、變化球的位置都很好。

 

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