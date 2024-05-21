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MLB》大谷翔平相隔2年偷點跑出內野安 道奇教頭笑：只給2分！

2024/05/21 15:33

大谷翔平偷點形成內野安打。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天首局用突襲短打點成內野安打，全場3打數1安、1保送，跑回1分，道奇靠日本強投山本由伸今天主投6.1局失2分好投，以及佛里曼（Freddie Freeman）的滿貫彈，幫助道奇隊以6比4擊敗響尾蛇。道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）賽後笑說，大谷的短打只有「2分」，但結果則是「滿分10分」。

大谷翔平首局面隊擔任開局投手的響尾蛇左投曼提普利（Joe Mantiply），面對第一顆90.2英里的伸卡球，大谷擺短棒點成投球前滾地球，曼提普利下丘後迅速把球傳向一壘，但響尾蛇一壘手C.沃克（Christian Walker）沒有接住球，讓大谷跑出內野安打。

這是大谷翔平自美國時間2022年4月20日面對太空人之戰後，相隔2年再度點出內野安打。大谷去年在世界棒球經典賽期間，也曾用突襲短打點成內野安打。

被問到評價大谷的突襲短打，羅伯斯笑說，「（滿分10分中）只有2分。」這番話讓現場媒體大笑，「結果來說是10分滿分。」

大谷翔平偷點形成內野安打。（法新社）

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