MLB》大谷翔平相隔2年偷點跑出內野安 道奇教頭笑：只給2分！

大谷翔平偷點形成內野安打。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天首局用突襲短打點成內野安打,全場3打數1安、1保送,跑回1分,道奇靠日本強投山本由伸今天主投6.1局失2分好投,以及佛里曼(Freddie Freeman)的滿貫彈,幫助道奇隊以6比4擊敗響尾蛇。道奇教頭羅伯斯(Dave Roberts)賽後笑說,大谷的短打只有「2分」,但結果則是「滿分10分」。

大谷翔平首局面隊擔任開局投手的響尾蛇左投曼提普利(Joe Mantiply),面對第一顆90.2英里的伸卡球,大谷擺短棒點成投球前滾地球,曼提普利下丘後迅速把球傳向一壘,但響尾蛇一壘手C.沃克(Christian Walker)沒有接住球,讓大谷跑出內野安打。

這是大谷翔平自美國時間2022年4月20日面對太空人之戰後,相隔2年再度點出內野安打。大谷去年在世界棒球經典賽期間,也曾用突襲短打點成內野安打。

被問到評價大谷的突襲短打,羅伯斯笑說,「(滿分10分中)只有2分。」這番話讓現場媒體大笑,「結果來說是10分滿分。」

Shohei Ohtani casually started off the day today with a bunt.



If Shohei can humbly go for a bunt, so can you!



: @SportsNetLA pic.twitter.com/SMBByLyvy3