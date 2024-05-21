田徑》花蓮「逆風小子」徐唯宸雙破全國小學100、200米紀錄 各界籲留住人才

花蓮縣議會議長張峻（左）頒發獎狀及獎金，鼓勵明義國小徐唯宸雙破全國國小百米記錄。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮市明義國小「逆風小子」徐唯宸，日前榮獲全國小學田徑錦標賽男童100、200公尺金牌，並雙破大會暨全國紀錄，議長張峻今天前往明義國小頒發獎狀與獎金，強調將號召花蓮地區企業好友贊助，提供完整的培育計畫和科學訓練，將人才留在花蓮培養。

議長張峻指出，日前獲悉明義國小徐唯宸在今年全國小學田徑錦標賽表現優異，今天特別頒發獎狀與獎金，鼓勵他為花蓮爭光，唯宸同學擁有運動天賦，加上教練的科學訓練，才能在全國大賽中脫穎而出，為了避免人才遭外縣市挖角，將邀請花蓮縣企業好友贊助與支持，一起為培養花蓮優秀體育人才而努力，也希望未來在體壇發光發熱。

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明義國小教練蕭雅云說，徐唯宸身高已達174公分，較同齡孩子高出一大截，因成績優異被稱為「逆風小子」，平時謙虛有禮、自律、且企圖心高，平時練習並未用到上課時間，也不影響課業學習，現階段要培養一位優秀的田徑選手不易，運動傷害防護員費用及營養費用是不可或缺的一筆經費，議長出面號召力挺，對優秀選手是一大激勵。

明義國小校長許傳德說，徐母在小學時也是一位田徑選手，「逆風小子」有媽媽優秀的基因遺傳，生長曲線優於同齡的孩子，目前家人對未來並沒有特定的規劃，但花蓮各界都希望能留在家鄉接受培養和訓練，為花蓮爭取榮耀，乃至於為國爭光。

徐唯宸本月15、16日在全國小學田徑錦標賽，繼3月份在新北市全國青年盃田徑公開賽男童組200公尺預賽中，以23秒77打破高懸5年的全國紀錄後，再次以23秒26打破大會紀錄，及個人3月份保持的全國紀錄；徐唯宸並在男童組100公尺預賽中，跑出11秒45佳績，除了打破大會紀錄，也同時打破108年全國小學田徑錦標賽，由台北市選手保持的11秒64全國紀錄。

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