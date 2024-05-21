晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

田徑》花蓮「逆風小子」徐唯宸雙破全國小學100、200米紀錄 各界籲留住人才

2024/05/21 16:33

花蓮縣議會議長張峻（左）頒發獎狀及獎金，鼓勵明義國小徐唯宸雙破全國國小百米記錄。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮市明義國小「逆風小子」徐唯宸，日前榮獲全國小學田徑錦標賽男童100、200公尺金牌，並雙破大會暨全國紀錄，議長張峻今天前往明義國小頒發獎狀與獎金，強調將號召花蓮地區企業好友贊助，提供完整的培育計畫和科學訓練，將人才留在花蓮培養。

議長張峻指出，日前獲悉明義國小徐唯宸在今年全國小學田徑錦標賽表現優異，今天特別頒發獎狀與獎金，鼓勵他為花蓮爭光，唯宸同學擁有運動天賦，加上教練的科學訓練，才能在全國大賽中脫穎而出，為了避免人才遭外縣市挖角，將邀請花蓮縣企業好友贊助與支持，一起為培養花蓮優秀體育人才而努力，也希望未來在體壇發光發熱。

明義國小教練蕭雅云說，徐唯宸身高已達174公分，較同齡孩子高出一大截，因成績優異被稱為「逆風小子」，平時謙虛有禮、自律、且企圖心高，平時練習並未用到上課時間，也不影響課業學習，現階段要培養一位優秀的田徑選手不易，運動傷害防護員費用及營養費用是不可或缺的一筆經費，議長出面號召力挺，對優秀選手是一大激勵。

明義國小校長許傳德說，徐母在小學時也是一位田徑選手，「逆風小子」有媽媽優秀的基因遺傳，生長曲線優於同齡的孩子，目前家人對未來並沒有特定的規劃，但花蓮各界都希望能留在家鄉接受培養和訓練，為花蓮爭取榮耀，乃至於為國爭光。

徐唯宸本月15、16日在全國小學田徑錦標賽，繼3月份在新北市全國青年盃田徑公開賽男童組200公尺預賽中，以23秒77打破高懸5年的全國紀錄後，再次以23秒26打破大會紀錄，及個人3月份保持的全國紀錄；徐唯宸並在男童組100公尺預賽中，跑出11秒45佳績，除了打破大會紀錄，也同時打破108年全國小學田徑錦標賽，由台北市選手保持的11秒64全國紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。