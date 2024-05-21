奧運羽球》丹麥一姐落選名單控訴夢想破滅！ 國家隊總教練回應爭議

潔克絲菲德。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕丹麥羽球一姐潔克絲菲德（Line Kjaersfeldt）落選巴黎奧運名單，日前痛批羽協「毀人夢想」，對此丹麥國家隊總教練喬納森（Kenneth Jonassen）今日做出回應。

在奧運積分榜中，潔克絲菲德是排名最高的丹麥女單選手，但最終丹麥羽協決定讓布里夏特（Mia Blichfeldt）出戰奧運，被剝奪奧運參賽機會的潔克絲菲德，先前在社群發文表達她的失望和憤怒，「丹麥羽協可以選擇他們中意的人選，那個人不是我，我的夢想破滅了。」

請繼續往下閱讀...

針對潔克絲菲德落選奧運名單的爭議，丹麥國家隊總教練喬納森今日給出解釋，直言他們是綜合了多方面的考量後，才做出這個艱難但是對國家最好的決定，「這些遴選標準包括世界排名、成績以及未來的潛能，世界排名並不是唯一的標準，我們做出了我們認為對國家最好的選擇，所以布里夏特以稍微的優勢入選。」

喬納森透露，他們已經有和潔克絲菲德談過，最重要的是找到溝通的方式，現在他們決定暫時停止討論此事。

喬納森表示，潔克絲菲德會感到失望很正常，也能理解她的沮喪，但站上賽場後，就要把場外的事情放下，保持專業，盡力去贏得比賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法