GARMIN RUN亞洲路跑 星宇送10台北場名額、海外場機票95折

星宇航空與GARMIN RUN合作，祭出機票、抽獎等優惠。（星宇航空提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕「2024 GARMIN RUN」亞洲巡迴路跑第一站台北於9月15日登場。星宇航空將抽10名幸運兒，免費參加台北場次，並贈GPS智慧心率跑錶；報名台北場次的COSMILE會員，可抽來回機票；報名任一海外場次，可獲星宇航空機票95折優惠碼。

「2024 GARMIN RUN」以台北作為首站，於9月15日率先亞洲各城市舉辦，即日起開放報名；接下來陸續於印尼、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、香港、菲律賓及日本舉行賽事。

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星宇航空今（21）宣布與GARMIN RUN合作，支持跑者參賽。星宇將於臉書粉絲專頁抽出10名幸運兒，免費參加台北場路跑賽，並獲得最新的Garmin Forerunner 165 GPS智慧心率跑錶或Forerunner 265 GPS智慧心率跑錶。

星宇航空COSMILE會員若報名台北場次，並於報名頁面填入COSMILE會員號碼，即有機會一人獨得由台北飛往GARMIN RUN亞洲各城市賽事之8張來回機票；此外，也加碼抽出一位會員，可與GARMIN RUN特別嘉賓修杰楷，一同前往新加坡參與賽事。

報名海外場次者，可獲星宇航空機票95折優惠碼，後續詳情請關注星宇航空Facebook，或上GARMIN RUN官網（https://gar.mn/rZp0Wod1D）查詢。

「2024 GARMIN RUN」亞洲巡迴路跑台北場次9月15日登場。（星宇航空提供）

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