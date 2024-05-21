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T1》對卡森斯不能未戰先怯 戰神對雲豹要延續驚奇拚總冠軍

2024/05/21 16:55

台啤永豐雲豹卡森斯。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1總冠軍賽將在5月24日展開7戰4勝系列賽，台北戰神今天喊出「WE FIGHT」的口號，盼能在對上台啤雲豹時也能延續季後賽首輪「下剋上」的氣勢，曹薰襄表示，雖然對手陣中有卡森斯，但不能未戰就怯戰，「勇於對抗保持競爭力，是我們首要準備好的心態。」

曹薰襄認為，戰神團隊的優勢在於不服輸的拚戰精神，「季後賽的比賽中，無論我們落後多少，我們都相信彼此，一起將分數追回來。」即便第一戰將從客場出發，他也相信戰友們會將客場變成主場，展現如同季後賽首輪G5一樣的氣勢，一起奮戰。

對手中有多名昔日隊友，曹薰襄分享季後賽第4戰開打時，當時已確認晉級的前隊友們都為戰神加油，因為很期待彼此能在總冠軍賽有機會交手，「相隔一年從隊友變成對手，相當期待能於冠軍戰舞台，拿出最好的實力一起比拚。」

台北戰神曹薰襄。（資料照，記者王藝菘攝）

今年季後賽首輪表現並不理想的黃聰翰，不諱言對於自己的表現不太滿意，他相當感謝教練團持續給予信心，「幸好最後一場有回穩，順利幫助球隊拿下勝利，期盼接下來的賽事自己的狀況能更好。」他還自嘲表示，「希望自己能像球迷說的場場骰到六，幫助球隊勝利才是最重要的。」

過去例行賽對戰雲豹，戰神取得3勝4負，其中兩場比賽，射手黃聰翰更有20分的好表現，面對昔日隊友變成戰友，他也表示相當期待場上切磋，「彼此很了解對方，面對高強度的總冠軍賽，就是比誰手感好，能展現良好攻守效率，拿下比賽。」

戰神成軍首年，就在季後賽上演大驚奇，成功打敗衛冕軍挺進冠軍賽，首對雲豹的賽事24日於客場出發，接著在30日的第3戰回到主場，台北戰神總冠軍賽主場門票也將於22日下午17點30全面開賣。

戰神總冠軍賽票價分為戰神席VIP第一排5,500元、第二排4,500元、泰神席2,800元、戰神之矛A區1,200元、戰神之盾B區1,000元、2F戰神之鎧分區為800元及500元，3F輪椅席250元，身心障礙/敬老票1F、2F各區皆為票價半價優惠，於22日11點00開放季票球迷優先購票，同日17點30分全面售票。

台北戰神黃聰翰。（資料照，記者林正堃攝）

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