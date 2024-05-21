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棒球》中職洋投恐再遭韓職挖角？ 韓媒點名艾士特、羅戈

2024/05/21 17:48

中信兄弟洋投艾士特。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓媒《日刊體育》今天撰文爆料，韓職有部分球隊正在中職尋找新洋投人選，點名中信兄弟艾士特和富邦悍將羅戈是不錯的人選。

韓媒《日刊體育》報導指出，由於中職許多洋投都有韓職經歷，且重返韓職表現也十分亮眼，另一個原因就是美職球員網羅難度高，台灣成為韓職補強的最佳選項，從4月開始就有韓職球隊派出球探來到台灣考察，最近韓華鷹團長孫奕也來到台灣。

雖然韓職能夠開出誘人的報價，但中職也有應對措施，避免失去自家洋投，會與其簽下全額保障的合約，其中也附上各種條款，也包含了逃脫和買斷條款，6月中旬或7月之後才能成為自由球員，韓職球探表示，現在要在中職挖角洋投比以前還要不容易。

《日刊體育》點名兄弟艾士特和悍將羅戈是不錯的人選。艾士特是一名具有大聯盟資歷的左投，目前出賽8場，防禦率是全聯盟第3佳的2.16，買斷合約的時間定在7月初，就算有球隊想要簽下他，仍需要等待一段時間。

另外，報導也寫到，兄弟洋投猛登因稅務問題難以回到南韓，可以考慮羅戈，他在中職的防禦率為1.83，高居全聯盟第2佳。

富邦悍將洋投羅戈。（資料照，記者林正堃攝）

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