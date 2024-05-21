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中職》別忘記「波西條款」的初衷 葉總提出本壘攻防戰的最簡單原則

2024/05/21 17:49

味全龍總教練葉君璋。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職昨舉行總教練會議，其中一大變革就是取消原本本壘攻防時防止衝撞的但書「無法避免的碰撞之認定」，認定往後捕手在接到球之前都不能進入跑者的路徑；鐵捕出身的味全龍總教練葉君璋認為，「其實我認為不管捕手有沒有接到球，都該留一個路徑給跑者，這才是對的。」並重申「波西條款」的原意是要保護捕手，呼籲別忘記這個條款的美好本意。

昨總教練會議包括統一獅林岳平、中信兄弟平野惠一、樂天桃猿古久保健二等3隊教頭都親自出席，而富邦悍將和龍隊分別由首席教練丘昌榮、林瑋恩參加，台鋼雄鷹則是捕手教練鄭漢禮代表出席。

葉總表示昨早已排定事情，因此不克出席，但他已充分接收到總教練會議的結論，也確定未來本壘攻防戰時「除非捕手先接到球，否則捕手不能進入跑者有得分意圖的本壘路徑」，以及取消相關但書，包含接球路徑預測，在未接到球前都不應該阻擋跑者路徑。

葉總指出，其實之前龍隊捕手蔣少宏在本壘攻防戰時被判定有阻擋，當時他原本已接受裁判的解釋，只是後來又發生台鋼捕手張肇元在本壘攻防時未被判定阻擋的狀況，他坦言那時就已覺得困惑，「那就是奇怪的點，蔣少宏有，張肇元不可能沒有啊!」葉總認為其實在裁定時最重要的關鍵，應該是聯盟所有裁判必須先有共識，才不致出現判決標準不一的情況。

再談到這次會議結論，葉總坦言自己認為不管捕手有沒有接到球，都必須留一條路給跑者，並指出，「這個條款本來是為了防止跑者傷害捕手而產生的規則，搞到最後，好像又喪失了原意。」他提及一個假設情況，按照修正後的現行規則，如果跑者跑回本壘時、捕手還沒接到球，「那這時跑者可不可以撞?因為按照規定，他是可以撞的，這不就又『歪樓』了，大家會忘了原本是要保護捕手的。」

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