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新加坡賽》最後一舞拚賽史第3冠！ 戴資穎4強有望大戰球后安洗瑩

2024/05/21 18:41

戴資穎、安洗瑩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列新加坡公開賽將在5月28日點燃戰火，今日籤表出爐，台灣一姊戴資穎榮膺女單第4種子。

戴資穎將在此站重返國際賽場，繼續爭取更有利的奧運種子席位，小戴首輪將對決蘇格蘭女將吉爾莫（Kirsty Gilmour），次輪有機會碰上泰國崔基翁（Pornpicha Choeikeewong），8強有望交手中國王祉怡，若晉級4強假想敵是南韓球后安洗瑩。

戴資穎曾於2017、2019年在新加坡公開賽奪冠，本屆參賽將挑戰賽史第3冠，而小戴預計今年賽季結束後退役，這也會是她在新加坡公開賽的「最後一舞」。

其他台灣女單好手部分，許玟琪要交手印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），白馭珀過招泰國革通（Supanida Katethong），宋碩芸碰頭泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。

台灣男單方面，一哥周天成首輪交鋒印尼克里斯提（Jonatan Christie），王子維強碰中國翁泓陽，蘇力揚對決日本西本拳太，林俊易碰上香港伍家朗。

台灣男雙5組人馬出戰，李洋／王齊麟首輪「內戰」李哲輝／楊博軒，盧敬堯／楊博涵交手馬來西亞伊祖丁（Nur Izzuddin）／吳世飛，李芳任／李芳至面對丹麥克亞爾（Rasmus Kjær）／瑟高（Frederik Søgaard），柏禮維／張課琦強碰馬來西亞蘇偉譯／謝定峰。

台灣女雙許雅晴／林琬清對決中國李怡婧／羅徐敏；混雙葉宏蔚／李佳馨過招南韓組合高成炫／嚴惠媛。

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