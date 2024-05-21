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中職》新制恐引發「無限挑戰」 餅總點出這種局面會讓裁判「情何以堪」

2024/05/21 18:17

統一獅總教練林岳平。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職昨總教練會議除了針對本壘攻防進行討論，另外就是在挑戰次數方面放寬為「2+N」次，統一獅總教練林岳平今賽前受訪時表示自己對於挑戰次數是採「都可以」的尊重態度，但也坦言若未來比賽真的出現「無限挑戰」的情況時，「那場的裁判就會情何以堪。」

昨總教練會議決議從28日起重播輔助判決的挑戰次數，會從之前採取的單隊正規賽至多2次挑戰權，改為在2次挑戰失敗前都有一直挑戰的權利，也就是「2+N」次。

餅總坦言，「對於挑戰次數，我是表態都可以啦，我是尊重最後的結果。」他認為，過去已經長期接受2次挑戰失敗就沒有挑戰權的結論，「這個判決雖然是對我當時不利，但不是輸球的原因。」如今則是採用日職的方式，餅總說：「兩次挑戰失敗結束，只要有成功，就一直延續，既然大家認同這樣，我就接受。」

只是如果比賽真的出現「無限挑戰」狀況，餅總也不禁為那場的裁判擔心起來，因為那代表的是執法素質不夠，「那場的裁判就會情何以堪。」餅總透露，其實會議中也有討論到不是怪罪裁判，「是我們現在的儀器和影像，沒有提供那麼多的內容，有些角度也不是裁判看不到，是攝影出來的內容沒有那麼充裕。」

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