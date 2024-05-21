吉田線登富士山預約系統上線 每日限額、禁一日單攻

日本富士山美景吸引大批觀光客。（美聯社檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本地方政府為了遏制富士山超量遊客，除了在一處熱門的超商打卡景點拉起黑布，富士山熱門登山路線吉田路線所在地山梨縣政府，20日開通登山預約系統，今年夏天起該路線每日限定4000人，其中大部分名額都須事先預約、支付通行費，希望藉此遏制登山人數爆滿造成的亂象。

根據《美聯社》、《共同社》報導，吉田路線是攀登富士山四條路線中最熱門的一條，每年7月1日到9月10日開放。山梨縣政府從今年夏季登山季起，吉田路線每日限額4000人進入，且須付通行費2000日圓（約413台幣）；這4000個名額中，3000個將保留給網路預約者，僅1000個名額開放當天現場登記。

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山梨縣知事長崎幸太郎在20日發出的聲明中，感謝民眾體諒和合作，協助維護富士山。通行預約服務已於20日在環境省、山梨縣和靜岡縣共同營運的「富士登山官方網站」開通，最遲登山日前一天都可預約。

根據這套新規定，登山客必須選擇為一日行或者要在山屋過夜，一日行者預約完成後會透過電郵收到二維碼，登山當天在五合目的登山口接待處掃碼認證、領取識別腕帶配戴登山。

此外，該路線將在每日下午4點到次日凌晨3點期間，禁止未預約山屋住宿者通行，阻止一日「單攻」，即為了拚當日來回而趁夜趕路攀登。

黎明前攀登富士山的登山客。（美聯社檔案照）

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