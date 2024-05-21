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日職》打瘋了！栗原陵矢雙響又鐵支灌6打點 軟銀21分完封樂天

2024/05/21 20:06

栗原陵矢。（取自產經體育）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹今天打瘋了！今天在主場迎戰樂天金鷲，全場狂掃本季單場最多的23安，先發九人全敲安，栗原陵矢單場雙響砲，灌進6分打點，再加上有原航平繳出6局無失分的優質先發，軟銀終場以21：0完全打爆樂天，比數寫下本季單場新高，近期豪取5連勝，相隔20年再度打出至少20分完封的比賽。

軟銀2局下就靠著4支長打灌進7分大局，栗原陵矢在第3局敲出右外野陽春砲，4局下更是火力全開，單局敲出8安攻下10分，包括3支三壘安打，創下睽違31年來的紀錄，今宮健太包辦2支，他也成為史上第一位在單局連續敲出三壘安打的球員。栗原陵矢第5局再度轟出右外野2分砲，此役6打數繳出4安猛打賞，只差1支三壘安打就能締造完全打擊，個人進帳全場最多的6分打點。

軟銀強投有原航平有效壓制樂天打線，主投6局無失分，僅被敲出4支安打，另有1次保送，海野隆司8局下轟出本季首轟，軟銀終場以21：0完封，賞給樂天3連敗。有原收下本季第4勝；樂天洋投龐塞（Cody Ponce）先發3局狂失12分，苦吞本季第3敗。這也是樂天自2005年3月27日對戰羅德以26：0慘敗之後，相隔19年再度出現輸掉20分的比賽，單場失分高居隊史第2多。

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