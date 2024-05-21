中職》前十字韌帶斷一條會「軟腳」 張政禹明進手術室進行修復治療

張政禹。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍主戰游擊手張政禹日前滑壘造成左膝前十字韌帶斷了一條，明天要進行注射PRP（高濃度血小板血漿）的修復治療，他透露由於施打的點必須很精確，所以必須先半身麻醉以預防他的腳因緊張而縮起來，也讓他的心情有些忐忑。

下月8日要過24歲的張政禹指出，進職棒這幾年到了5、6月都特別不順，去年也是開季打了20幾場就因脊椎骨裂下二軍，直到下半季開打才歸隊。如今又因滑壘時造成左膝受傷，他明天又要進手術室治療傷勢，還表示這是他第一次打PRP，想到那個針會很粗就忐忑不好。

請繼續往下閱讀...

張政禹說，左膝前十字韌帶有4條、2條一綑，他是斷了一條，還剩一條可以支撐，「只是守備時沒辦法變向、側移， 或是跑壘的時候會軟腳，尤其是單腳要踩下去支撐的時候。」

龍隊教頭葉君璋曾向媒體分享自己球員時期兩腳膝蓋的前十字韌帶各斷1條，卻只須三天就神速復元的事，張政禹也有看到報導，表示自己也想為了9月出世的小孩撐住，「但教練團希望我可以100%比賽再出來，我現在受傷可能只剩6、70%，可能我的運動表現也會下降。」防護團隊保守估計3個月可復出，但張政禹也希望愈快愈好。

張政禹。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法