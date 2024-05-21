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中職》勝騎士出馬奪第6勝 助獅一掃上週4戰3敗陰霾

2024/05/21 22:03

勝騎士。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅上週爆發內野手黃勇傳遭開除事件，加上另一主力內野手林靖凱又因傷報銷，罕見單週打出1勝3敗的低迷局面，今天到天母球場由勝騎士先發向味全龍踢館，結果他不負「勝」字標記以7局8K無失分，率隊5：0贏球，也中止球隊二連敗。

開季拿下先發5連勝的勝騎士，直到上週三對富邦悍將先發7局失1分，卻未得到隊友半分支援才吞下本季首敗。獅隊也是在上週三發出兩份新聞稿，先是宣布黃勇傳因嚴重違反球隊紀律遭開除，而後再公布林靖凱因左膝十字韌帶撕裂的消息。

連續兩波戰力折損，顯然也影響到獅隊士氣，上週4戰罕見只拿下1勝，今天也是帶著2連敗向味全龍踢館。不過勝騎士不虧聯盟勝投王，只用93球就投完7局飆8次三振無失分，帥氣拿下本季第6勝。

龍隊則由王維中先發，他去年45場出賽全為後援，今年調回先發投手身分，但本季最多只投到5.2局，賽前單場最多用球數為88球。今面對排名第1的獅隊，王維中投得頗辛苦，前兩局各失1分，4局上更被首名打席潘傑楷轟出陽春砲，5局上連續被敲兩支安打後，又讓對手以高飛犧牲打送回1分，他也黯然退場休息。

勝騎士。（記者林正堃攝）

王維中。（記者林正堃攝）

潘傑楷。（記者林正堃攝）

陳傑憲。（記者林正堃攝）

統一獲勝。（記者林正堃攝）

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