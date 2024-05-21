中職》黃勇傳明透過新單位出面 前經紀團隊發聲明回應！

黃勇傳。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕前統一獅隊黃勇傳因個人財務問題與嚴重違反隊規，日前已遭獅隊開除，並進入讓渡程序。稍早蜂巢行銷公告明安排記者會，黃勇傳將親自出面。

黃勇傳原先經紀約由躍樂經紀公司處理，去年底躍樂和獅隊都曾提醒與協助黃勇傳。事發後，黃勇傳主動提及的狀況下，已和躍樂終止合作。而躍樂稍早也聲明表示，雙方目前已無合作關係。

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《躍樂聲明》聲明如下：

躍樂運動行銷股份有限公司（以下簡稱為本公司）於5/16下午4點36分及4點41分，收到黃勇傳選手本人透過Line及電子信件主動提出終止經紀合約要求，並要求本公司不得再以黃勇傳先生之名義對外發言或洽談一切事項。

因此關於合約讓渡、自由球員等問題，本公司將無法繼續協助洽談；另外本公司今年（2024年）代替黃勇傳選手對接的相關窗口，很遺憾在收到此通知後無法繼續協助，再煩請各界轉為聯繫選手本人或是其他代理人。

除此之外，本公司今年（2024年）因考量黃勇傳選手個人財務狀況而尚未收取任何合約規範應付的服務費用，在工會判定為選手為個人任意解約的情況下，本公司將依法討論是否追究相關合約權益與責任。

本公司再次向所屬球團、熱愛中華職棒的球迷及球界各方人士表達歉意，佔用大眾時間與社會資源。

躍樂運動行銷股份有限公司

全體同仁 敬上

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