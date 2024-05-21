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網球》女版紅土納達爾！史薇泰克拚法網三連霸前獲名將肯定

2024/05/21 22:40

波蘭球后史薇泰克。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek）近況甚佳，已經橫掃馬德里、羅馬這兩項WTA千分等級大賽，狂飆紅土12連勝，使得法國網球公開賽三連霸的衛冕行情水漲船高，連澳洲傳奇球星伍布里奇（Todd Woodbridge）都盛讚，她將成為女子版的紅土納達爾（Rafael Nadal）。

5月31日將滿23歲的史薇泰克，擅長底線對峙及滑步等紅土作戰，包辦馬德里、羅馬之後，只要法網再連莊，就追平2013年美國天后小威廉絲（Serena Williams）留下的歐洲紅土大賽三連冠紀錄，持續擦亮新世代「紅土女王」招牌。「她非常適合，最重要是場上滑步和移位，遠優於任何其他女性球員。」伍布里奇擁有16座大滿貫男雙冠軍、6座混雙冠軍，經驗相當豐富，他認為史薇泰克在紅土賽場競爭力遙遙領先， 「她的防守是目前所有女將最好的，一旦回到空擋，她的正手攻擊也會是最棒的。」

史薇泰克已經贏得2020、2022、2023年法網冠軍，戰績28勝2負，「你怎麼打敗她？在羅蘭加洛斯目前幾乎是不可能。」伍布里奇認為，她已具備許多冠軍名將特質，逐漸展現強大統治力，甚至走向其偶像西班牙「蠻牛」獨霸羅蘭加洛斯的道路，「她正在成為紅土賽場上的女子版納達爾。」

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