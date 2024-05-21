中職》是否再投回韓職？ 勝騎士有回應、餅總有妙答

勝騎士。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅洋投勝騎士今先發7局無失分，不但率隊以5：0擊敗味全龍，賽後也以累計6勝和61次三振居聯盟「雙冠王」；勝騎士被問及是否會想再投回韓職球隊，他表示那並非自己所能控制，而「餅總」林岳平被問及是否擔心他再被挖角，則笑說：「應該不會了啦， 如果會的話，應該會換隊。」

獅隊上週4戰只拿下1勝，今帶著2連敗到天母球場踢館，但勝騎士不虧聯盟勝投王，儘管因雨延後25分開打且場內四處飛蟲，都未影響他的表現，只用93球就投完7局還飆出8次三振。勝騎士賽後指出，從結果來看自己賽前擬定的計畫成功，他也並未受到場內飛蟲干擾，受訪時就有一隻蟲在身上，他也用「FRIEND」（朋友）來形容。

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勝騎士去年季中被韓職起亞虎挖角，今年則重返獅隊懷抱，被問及最近有韓職球探來台觀察洋將、是否心生再投回韓職想法，他則表示：「其實那不是我能控制的，就交給經紀人，如果真的有球隊有興趣，就交給經紀公司去協商，我能做的就是把場上比賽投好。」

餅總被問到是否擔心勝騎士再被挖角時，則先以「應該不會了啦」來回答，但後來又說：「如果別隊找他，他又有意願，我只能祝福。」

勝騎士。（記者林正堃攝）

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