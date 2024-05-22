法網》納達爾永遠是大熱門！壽星喬科維奇英雄相惜說話了

納達爾。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕5月22日滿37歲的喬科維奇（Novak Djokovic），生日前夕在日內瓦網賽受訪時表示，屆退的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）雖然亟待找回最佳狀態，卻是他最看好贏得法國公開賽的冠軍大熱門，網壇「後三巨頭」時代，英雄相惜之情溢於言表。

「今年更加開放，」身為法網衛冕者，喬科維奇告訴採訪記者，魯德（Casper Ruud）無疑也在奪冠名單，還有今年於紅土贏得重大賽事的球員，包括茲維列夫（Alexander Zverev）、盧布列夫（Andrey Rublev）、西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）等，「但當你談論到羅蘭加洛斯和納達爾，他始終是我最喜歡的人。在法網締造這一切成就之後，把他列為頭號熱門是正常、尊重的。顯然，他的比賽水準有別以往。但這是法網，他可是納達爾。」

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曾在法網創紀錄14度奪冠的納達爾，已赴巴黎現場練球；至於壽星喬帥則持外卡，首度角逐日內瓦，首輪免戰的塞爾維亞頭號種子，16強遭遇首輪淘汰英國老將穆雷（Andy Murray）的德國對手漢夫曼 （Yannick Hanfmann）。身為大滿貫24冠的現役傳奇，喬帥開季迄今一冠難求，只能放下身段參與ATP250等級紅土賽事，以挽救開季以來下滑戰績。

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