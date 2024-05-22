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NBA》新秀年入選防守第一隊！ 天才狀元「斑馬」寫史無前例壯舉

2024/05/22 07:20

年度防守第一隊人選出爐。（圖片取自NBA X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布年度最佳防守陣容，馬刺隊的天才狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在新秀年就入選防守第一隊，成為史上第一人。

本屆的年度防守第一隊當中，有4位都是禁區好手，灰狼年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）獲得全票殊榮拿下198分，溫班亞瑪獲86張第一名選票拿下184分，熱火艾德巴約（Bam Adebayo）獲73張第一名選票奪168分、鵜鶘瓊斯（Herb Jones）拿下66張第一名選票獲159分，他也是唯一非禁區球員，湖人戴維斯（Anthony Davis）獲60張第一名選票德151分。

年度第二隊成員為公牛卡盧索（Alex Caruso）、魔術蘇格斯（Jalen Suggs）、塞爾提克懷特（Derrick White）、灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）以及塞爾提克哈勒戴（Jrue Holiday）。

年度防守第二隊人選出爐。（圖片取自NBA X）

戈貝爾生涯已經是第7度入選年度防守陣容，且每次都是第一隊，戴維斯則是第5度、第3度第一隊，艾德巴約也是第5度獲選，首次成為第一隊，瓊斯與溫班亞瑪則都是首次入選就是第一隊。

溫班亞瑪在今天成為史上第6位入選年度最佳防守陣容的新秀，更是史上第一位以新人之姿入選第一隊的球員。接下來NBA將公布年度最佳陣容，若溫班亞瑪也入選其中，將會成為自馬刺隊名人堂球星鄧肯（Tim Duncan）以來，26年來的第一人。

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